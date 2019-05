Nieheim-Eversen (WB). Die St.-Antonius-Schützenbruderschaft hat einen neuen König: Patrick Dreier hat die Königswürde in Eversen errungen. Zu seiner Königin erwählte er seine Freundin Nadine Hennemann. Den Hofstaat bilden Niklas Johlen und Maren Kröger sowie Marco Behling mit Svenja Schäfer.

Der neue König hält eine Familientradition aufrecht: Schon seine Großeltern Heinrich und Gisela Dreier sind vor mehr als 50 Jahren das Königspaar der St.-Antonius-Schützenbruderschaft Eversen gewesen. Seine Eltern Uwe und Silvia Dreier feiern in diesem Jahr ihr 15-jähriges Königsjubiläum. Daher ist seine Familie in besonderem Maß mit der Schützenbruderschaft verbunden. Das Königspaar und sein Hofstaat freuen sich auf eine ereignisreiche Schützenfestsaison. Von Sonntag, 16. Juni, bis Dienstag, 18. Juni, feiern die Schützen in Eversen ihr Schützen- und Patronatsfest.