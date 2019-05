Ortsheimatpfleger von Eversen haben bei Unterhaltungsarbeiten an einem Weg am Wölberg jede Menge Unrat gefunden. Foto: Stadt Nieheim

Von Bettina Schulz

»Solange ich bei der Stadt Nieheim bin, ist mir eine solche illegale Müllkippe noch nicht untergekommen«, zeigt sich Meinolf Neumann, seit 40 Jahren bei der Stadt, davon 13 Jahre im Amt für Bürgerdienste, zuständig für Ordnungsangelegenheiten, entsetzt über das, was ihm Bernhard Dubbert und August Fischer an Text- und Fotomaterial zuspielten. Gelbe Säcke in großen Mengen, Polstermöbel, schwere Sandsteintröge, Berge von Bauschutt bis hin zu einem Gewichtsteil für Traktoren, verborgen unter trockenen Sägespänen, von frischem Rasenschnitt ganz zu schweigen.

Zum Entsorgen wird ein Bagger benötigt

Und das alles in einem idyllischen Landstrich, »wo«, wie Meinolf Neumann aus eigener Anschauung bestätigt, »Schwärme von Libellen tanzen.« Ort des Geschehens: Am Wölberg in der alten Steinkuhle sowie in der Nähe der Parkbank im »Steinheimer

Becken«.

Die Zuständigkeit dieser Bereiche liegen, laut Neumann, wohl bei der Stadt. »Um den Bauhof da hinaus zu schicken, ist es einfach zu viel Unrat, und wir brauchen einen Bagger, um in der Steinkuhle überhaupt an den Müll zu gelangen.« Also sei man gezwungen, einen örtlichen Unternehmer einzuschalten. Meinolf Neumann: »Diese Umweltsünde, von Einzelnen verursacht, geht dann auf Kosten der Allgemeinheit.«

Bürger sollen aufmerksam sein

Eine Anzeige gegen Unbekannt hat die Stadt Nieheim bei der Polizei erstattet. Zudem ruft Meinolf Neumann die Bürger auf, einen aufmerksam Blick auf ihre Umgebung und auf das, was dort an ungewöhnlichen Aktion läuft, zu richten. »Wir sind dankbar für jede Information«, so der städtische Mitarbeiter. Jeder Hinweis werde diskret behandelt, aber konkret verfolgt. Wer auf frischer Tat beim illegalen Entsorgen von Müll erwischt werde, dem drohen Ordnungsstrafen und die Übernahme der Entsorgungskosten. In diesem konkreten Fall geht die Stadt davon aus, dass der Verursacher das Gebiet regelmäßig anfährt.