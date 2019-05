Nieheim (WB/thö). Die Nieheim-Card feiert ihren ersten Geburtstag. Aus diesem Anlass haben die Nieheimer Kaufleute für ihre Kunden eine Aktionswoche organisiert, in der sie von diesem Freitag an bis Samstag, 8. Juni, unter allen Nieheim-Card-Inhabern einen Goldbarren verlost. »Auch wer in dieser Woche noch eine Nieheim-Card bestellt, kann an der Verlosung teilnehmen«, sagt Gerhard Stamm vom gleichnamigen Modehaus in der Marktstraße.