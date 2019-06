Von Heinz Wilfert

Nieheim-Holzhausen (WB). Mit einem Gottesdienst auf Gut Holzhausen ist am Pfingstmontag mit 450 Gläubigen die Gründung der Evangelischen Christus-Kirchengemeinde Emmer-Nethe vollzogen worden.

Aus vier Gemeinden wird eine neue, die mit über 8400 Gemeindegliedern Nachfolgerin der bisherigen vier evangelischen Kirchengemeinden Brakel, Marienmünster-Nieheim, Lügde und Steinheim ist.

»Wenn wir uns heute zu einer neuen Gemeinde zusammenschließen, verbindet sich damit ein Können und ein Müssen«, sagte Steinheims Pfarrer Ulrich Beimdiek an einem »bewegenden Tag« in Holzhausen, wo die Familie von der Borch seit Generationen evangelisch ausgerichtet ist. »Dieser Prozess geschieht nicht aus eigener Kraft, sondern weil uns Gott lenkt«, so Beimdiek.

Rasante Veränderungen in Kirche und Gesellschaft, wie demographischer Wandel und der auch damit einhergehende Rückgang der Mitgliederzahlen, ein verändertes Berufsleben und Freizeitverhalten sowie neue Formen von religiösem Leben waren Anlass zur Gründung der neuen Gemeinde.

Jede Gemeinde mit eigenem Schwerpunkt

Vereinigungsprozesse von Kirchengemeinden im Evangelischen Kirchenkreis Paderborn führten bereits zur Gründung der Evangelischen Kirchengemeinde Weser-Nethe Höxter, der Evangelischen Kirchengemeinde Altkreis Warburg und der Evangelischen Kirchengemeinde Büren-Fürstenberg. Die Kirchengemeinde Bad Driburg sollte ursprünglich ebenfalls der neuen Christus-Gemeinde angehören, entschied sich dann aber doch dafür, weiter selbstständig zu bleiben.

Dass die bisherigen Gemeinden für ihre neue Aufgabe brennen und dass jede ihre eigenen Schwerpunkte einbringt, machten deren Vertreter deutlich: Lügde mit einer intensiven Jugendarbeit; Nieheim-Marienmünster durch die sehr aktiven Haus- und Bibelkreise zur Stärkung des Glaubens; Steinheim durch eine sehr ausgeprägte soziale Arbeit in der Kleiderökumene und im Steinheimer Tisch; Brakel durch die Kirchenmusik mit dem Kirchenchor und dem Posaunenchor. »Lassen Sie sich anstecken vom Feuer der Aktivitäten«, so Pfarrer Holger Nolte-Guenther.

Im Festgottesdienst verpflichtete Superintendent Volker Neuhoff einen Bevollmächtigungsausschuss mit 13 Mitgliedern, der bis zu den Neuwahlen des Presbyteriums am 1. März 2020 die neue Gemeinde leitet. Zuvor waren die bisherigen Presbyter verabschiedet worden.

Dem Ausschuss gehören aus den bisherigen Gemeinden Nina Harnisch, Rolf Hellweg, Dorothee Heuermann, Maria Kröling, Klaus Marr, Sylke Olschewski, Kerstin Peine, Dieter Rauchmann, Annette Schöttler sowie die Pfarrer Ulrich Beimdiek, Holger Nolte-Guenther und Volker Walle sowie als Vorsitzender der Pfarrer Claus-Jürgen Reihs (Büren) an. Vor Ort existieren noch Bezirksausschüsse, in denen zur Mitarbeit eingeladen ist.

Pfarrer arbeiten als Team zusammen

Durch die Siegelrückgabe endete die Geschichte der bisherigen vier Gemeinden, durch die Übergabe eines neuen Siegels wurde die Gründung der neuen Christus-Kirchengemeinde vollzogen. Dieses neue Siegel trägt die griechischen Buchstaben Chi und Rho – symbolisch für Christus. »Lassen Sie die Region spüren, wozu die neue Gemeinde in der Lage ist«, so der Superintendent.

Die neue Gemeinde verfügt über drei Pfarrstellen, die Pfarrer arbeiten künftig in einem Team zusammen. Die Zuständigkeiten bleiben in den meisten Angelegenheiten der persönlichen Seelsorge und gewünschter Amtshandlungen (Taufe, Trauungen, Beerdigungen) erhalten: Ulrich Beimdiek ist zuständig für das gesamte Gebiet der Stadt Steinheim einschließlich aller Ortschaften; Volker Walle für das Gebiet der Stadt Brakel einschließlich aller Ortschaften; Holger Nolte-Guenther für Lügde sowie alle Ortschaften, neu sind Marienmünster und Nieheim. Unterstützt wird das dreiköpfige Pfarrerteam zusätzlich von Volker Schmidt, Pfarrer im Ruhestand.