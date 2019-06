Den Hofstaat bilden Niklas Johlen mit Maren Kröger sowie Marco Behling mit Svenja Schäfer. Das Schützenfest findet vom 14. bis 17. Juni statt und beginnt traditionell mit der Lichterprozession sowie Schützenmesse am Freitagabend um 21 Uhr am Antoniusberg in Eversen. Am Samstag, 15. Juni, treten die Schützen um 19 Uhr vor der Kirche an. Nach dem Abholen von König, Königin und Hofstaat findet eine Kranzniederlegung zum Gedenken der im Krieg gefallenen Soldaten am Kriegerehrenmal statt. Dabei spielen der Spielmannszug und der Musikverein aus Sommersell den großen Zapfenstreich.

Nach dem Eintreffen der Schützen im Festzelt unter den Eichen um etwa 20 Uhr wird das Tanzvergnügen mit der Partyband »eine Band namens Wanda« eröffnet. Am Sonntag, 16. Juni, beginnt nach der Heiligen Messe um 10.30 Uhr die Patronatsprozession. Nachmittags treten die Schützen um 14.30 Uhr vor der Kirche an. Nach dem Abholen von König, Königin und Hofstaat erlebt das Fest um 15 Uhr seinen Höhepunkt mit der Königsparade vor der Kirche. Im Anschluss an den Festumzug und die Parade sind alle Festteilnehmer und Gäste zum geselligen Nachmittag im Festzelt unter den Eichen eingeladen. Von 18.30 Uhr an ist wieder Tanz im Festzelt. Am Montag, 17. Juni, findet um 9.30 Uhr ein Wortgottesdienst statt und anschließend das Schützenfrühstück im Festzelt. Der letzte Festumzug beginnt um 19 Uhr vor der Kirche. Ab 20 Uhr ist wieder Tanz im Festzelt.