Nieheim-Eversen (WB/nf). Viele Besucher und Schaulustige waren zum Höhepunkt des Schützenfestes der St. Antonius-Schützenbruderschaft Eversen gekommen. Bei der Königsparade an der Kirche wurde König Patrick Dreier – an seiner Seite seine Freundin Nadine Hennemann, im Hofstaat begleitet von Niklas Johlen mit Maren Kröger sowie Marco Behling mit Svenja Schäfer.

Oberst Ludger Wiechers würdigte in seiner Ansprache den König, dessen Großvater, Vater, Onkel und Cousin, die bereits die Königswürde in Eversen inne hatten und der die Familientradition nahtlos fortsetzt. Das gilt auch für die aus Lütmarsen stammende Königin, deren Eltern dem dortigen Hofstaat angehören. Das Königspaar und den Hofstaat verbindet aber noch mehr – nämlich der Fußball. Die drei Männer kicken beim VfL, die Königin und Svenja Schäfer spielen Fußball beim Regionalligisten SV Bökendorf.

Schützenfest Eversen Fotostrecke

Foto: Heinz Wilfert

Der Oberst lobte in seiner Rede den Zusammenhalt im Dorf, der sich nicht nur bei den Schützen zeige, sondern im guten Miteinander von Jungen und Zugezogenen zum Ausdruck komme, die sich für das Dorfleben begeistern. So wie bei den Schützen zeigt sich die gute Gemeinschaft unter den 15 Vereinen.

Traditionell war das Schützenfest in Eversen mit der Lichterprozession am Antoniusberg eröffnet und mit der Kranzniederlegung zum Gedenken der im Krieg gefallenen Soldaten am Kriegerehrenmal unter Mitwirkung des Spielmannszuges und des Musikvereins Sommersell mit dem großen Zapfenstreich fortgesetzt worden. Kirchlicher Höhepunkt war am Schützenfestsonntag die Patronatsprozession.