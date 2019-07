Von Bettina Schulz

Nieheim (WB). Die Holztage sind ein bekanntes Format. Sie treten alle zwei Jahre im Wechsel mit dem Nieheimer Käsemarkt an. »Und so, wie sie sind, sind sie erfolgreich«, machte jetzt Bürgermeister Rainer Vidal klar, was die Besucher am 31. August und 1. September rund um die Lehmkuhle in Nieheim erwartet.

Etwa 100 Aussteller aus ganz Deutschland vom Tischler, Kettensägen-Künstler bis hin zum Ofenbauer, kulturelle Angebote, eine Abendshow sowie »tierische« Unterhaltung und Präsentationen rund ums Holz bieten dem universellen Rohstoff aus der Natur die große Bühne.

Und die braucht das Holz mehr denn je. In Zeiten des Klimawandels und Klimaschutzes geraten Worte wie »Fichtensterben« und »Borkenkäfer« immer mehr in den Vordergrund. »Wenn der Wald schreien könnte, würde er es tun«, bringt es Jan Preller, Regionalforstamt Hochstift, auf den Punkt. Die Nieheimer Holztage, immer schon Vorreiter bei bestimmten Holzthemen wie in der Vergangenheit dem »Entdecken« der rotkernigen Buche, könnten 2019 Drehscheibe für die brandaktuelle Thematik zur Zukunft des Waldes und somit auch des Klimas sein. »Der Wald wird sich wandeln«, kann Jan Preller nur warnen. Die Förster haben es längst bemerkt ebenso wie die Waldbesitzer. Verständnis für die Erkenntnisse und Veränderungen gelte es weiter zu vermitteln. Eine populäre »Fachkraft« wird diesen Part bei den Holztagen unter anderem übernehmen und soll mit ihren Ausführungen die Menschen erreichen: Donald Bäcker, er tritt im ARD-Morgenmagazin auf und ist einer der Moderatoren der Sendung »Wetter vor acht«.

Wanderung mit Försterin

Einen ersten Schritt, auf die Probleme des Waldes aufmerksam zu machen, unternimmt die heimische Försterin Inke Lampe. Sie bittet am Sonntag (1. September) um 11 Uhr zu einer geführten Wanderung in den Nieheimer Stadtwald und klärt dabei vor Ort über »heimische Baumschäden, Borkenkäfer und Windbruch« auf. Bürgermeister Rainer Vidal: »Angesichts der aktuellen Diskussionen und Demonstrationen müsste dies eigentlich ein Pflichttermin für alle Familien sein.«

Die offizielle Eröffnungsfeier findet am Freitag, 30. August, ab 18 Uhr in der Katholischen Grundschule Nieheim statt.

Gemeinsam mit den Musikern von »Wildes Holz« präsentiert der Kabarettist Matthias Reuter aus Oberhausen bissige Songs, erzählt ungewöhnliche Geschichten und wechselt gekonnt von der Gesellschafts- zur Politiksatire. Der Kartenvorverkauf soll am 1. August beginnen. Beim Marktgeschehen rund um die Holztage können sich Besucher über ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie freuen. Im Mittelpunkt der beiden Tage stehen wieder die Bereiche »Feuer & Flamme«, »Holz und Kunst« sowie der regionale »Waldmarkt«.

Für Spannung sorgt ein Holzfäller-Wettbewerb am Samstag und Sonntag sowie der Wettstreit im Kettensägen am Sonntag, bei dem es wie vor zwei Jahren heißt: »Eis gegen Holz«. Das Exponat soll dann versteigert werden. Der Erlös geht an die Adlerwarte in Berlebeck, die in diesem Jahr ihren 80. Geburtstag feiert und auch mit einem Info-Stand bei den Holztagen vertreten sein wird. Höhepunkt am Samstagabend ist die Feuer-, Licht- und Lasershow der Fire-Dancer, die mit Tänzern, Musikern und Artisten die lebendige Kraft des Feuers entfachen.

Anschließend erleuchtet ab 22 Uhr ein farbenprächtiges Höhenfeuerwerk den Himmel über Nieheim. Musik und Tanz wird ebenfalls wieder durch den Festwirt in der Stadthalle geboten.

Wie sich zukunftsweisende Ideen in der modernen Holzverarbeitung mehr und mehr durchsetzen – das zeigt die Live-Präsentation einer digitalisierten Anlagentechnik, die das Sägewerk Freitag initiiert und organisiert. Nur über den Shuttle-Bus vom Haltepunkt Sportplatz Lehmkuhle kommen die Interessenten an beiden Tagen zur Präsentation auf das Betriebsgelände.

Hundeschule stellt sich vor

Wer sich für Tiere interessiert, ist bei den Vorführungen der mobilen Hundeschule von Sarah Kamin aus Dörentrup richtig. Sie informiert über die Seelenkunst der Hunde und die richtige Erziehung. Auch die Kreisjägerschaft erläutert, was der Hund bei guter Ausbildung als »Gebrauchshund zur Jagd« zu leisten vermag. Die Falkner der Ausgewöhnungsstation der Adlerwarte Berlebeck Greifvögel entlassen am Sonntag um 15 Uhr wieder ein Vogelpärchen in die freie Wildbahn.

Die Freunde des Westfälischen Kaltblutes entführen mit ihren robusten Pferden in die Vergangenheit und zeigen an der Wiese am Wanderparkplatz, wie Holzrücken in früheren Zeiten vonstatten ging. Zudem machen »Juprona« (Jugend pro Natur) und der Heimatverein Nieheim auf die große Bedeutung der Flechthecken aufmerksam. Der kunstvoll von Menschenhand geflochtene »lebendige, grüne Zaun« ist inzwischen als Immaterielles Kulturerbe der Unesco anerkannt und gilt nicht nur als effektiver Wind- und Hochwasserschutz sowie Nahrungslieferant, sondern auch als wichtiger Schlaf- und Tummelplatz für seltene Vogelarten.

Die mobile »Holz-Expo.NRW«, eine Ausstellung zu Wald, Forst und stofflicher Holzverarbeitung, gehört ebenso dazu wie 30 bespielbare Großinstrumente, die Klangerlebnisse für Jung und Alt bieten. Flugzeuge, Schiffe und andere Modellbauobjekte aus Holz sind dieses Mal direkt beim »Waldmarkt« zu bestaunen.

Die Schiffe werden auf dem Feuerteich fahren. Neu dabei ist die »Rollende Waldschule«, die durch Präparate den »Lernort Natur« erlebbar und erfahrbar macht. Eine Vielzahl von Accessoires, Dekoratives, Nützliches für Haus und Garten sowie zahlreiche Geschenkideen aus Holz runden das Angebot der Holztage ab.

Freier Eintritt für Kinder

Der Eintritt zu den Nieheimer Holztagen beträgt für Erwachsene pro Tag zwei Euro, Kinder haben freien Zugang zum Gelände.

Kleiner Tipp: Als »Samstagsbonus« berechtigt die Eintrittskarte auch zum kostenlosen Zutritt am Sonntag.