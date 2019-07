Nieheim (WB). Der Nieheimer Löschzug feiert sein 135-jähriges Bestehen. Wohin das Auge am Wochenende in Nieheim auch fiel: Überall waren an diesem Wochenende Feuerwehrmänner und -frauen zu sehen.

Foto: Greta Wiedemeier

Die Wehren aus Heerste, Amelunxen, Lüchtringen, Vörden und vielen weiteren Ortschaften waren in die Weberstadt gekommen und auch Landrat Friedhelm Spieker und MdL Matthias Goeken ließen es sich am Sonntagnachmittag nicht nehmen, der Freiwilligen Feuerwehr Nieheim persönlich zum Jubiläum zu gratulieren. “Diese Hilfsbereitschaft ist der Klebstoff, der unsere Gesellschaft zusammenhält” betonte Goeken in seiner Festrede die Unentbehrlichkeit der Jubilare. Beim großen Festumzug am Sonntag waren außerdem Abordnungen der örtlichen Vereine sowie Karnevals- und Schützenkönigspaare zu bewundern.

Am Montag folgt nach dem Festgottesdienst noch ein Frühstück, bei dem alle Bürgerinnen und Bürger herzlich willkommen sind. DJ Highlight wird am Abend in der Stadthalle für Stimmung sorgen.