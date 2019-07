Sie leiten derzeit den Nieheimer Jugendtreff »Timeout«: Annika Rosche aus Bredenborn (links) und Ina Reuter aus Kollerbeck. Am Freitag, 19. Juli, ist zu Beginn der Sommerferienzeit ein besonderer Aktionstag zum zweijährigen Bestehen geplant. Foto: Bettina Schulz

Von Bettina Schulz

Nieheim (WB). Der Jugendtreff »Timeout« in der Marienstraße 6 in Nieheim wird zwei Jahre alt. Die derzeitigen Leiterinnen Ina Reuter und Annika Rosche möchten das mit vielen Kindern und Jugendlichen feiern.

So steht dieser Freitag, 19. Juli, ganz im Zeichen des Geburtstages. Der »Kids-Treff« für Kinder von acht bis zwölf Jahren eröffnet diesen besonderen Tag für die Einrichtung in der Öffentlichen Begegnungsstätte »Haus Hartmann«. In der Zeit von 15.30 bis 17 Uhr gehen die Vorbereitungen los.

»Im ›Kids-Treff‹ gibt es immer ein festes Programm«, sagt Annika Rosche, gelernte Erzieherin und derzeit Studentin der Sozialen Arbeit an der HAWK (Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst) in Holzminden. »Dann schnippeln wir schon mal ein wenig Salat und bereiten alles für den weiteren Ablauf vor.«

Acht Stunden in der Woche

Der so genannte »Offene Treff« schließt sich dann von 17 bis 21 Uhr an. »Grillen für alle«, freut sich die weitere hauptamtliche Kraft, Ina Reuter, auf einen gemütlichen Abend mit »leckerem Essen, Musik und ein bisschen Party«. Die 23-Jährige hat das Studium der Sozialen Arbeit in Holzminden abgeschlossen und ist als AWO-Mitarbeiterin seit September 2018 dank eines Kooperationsvertrages zwischen der Stadt und der AWO stundenweise neben Honorarkraft Annika Rosche im »Timeout« tätig.

Im Schnitt acht Stunden steht der Jugendtreff den Nieheimer Kindern und Jugendlichen in der Woche zur Verfügung. Beide Leiterinnen, die nach dem Ausscheiden der Vorgängerin Anna Lena Helmes (sie ist im Mutterschutz) die fachliche Regie für 2019 übernommen haben, sind in dieser Zeit anwesend.

Mitarbeiter müssen »flexibel sein«

»Im ›Kids-Treff‹ ist aktives Planen und Handeln gefragt. Die Jugendlichen im ›Offenen Treff‹ wollen dann häufig nur ein bisschen rumhängen, sich selbst beschäftigen«, wissen die Sozialpädagoginnen. So sei es vom Konzept her auch vorgesehen. Das »Timeout« biete Raum für Begegnungen, Gespräche, Aktionen – aber auch fürs Nichtstun. »Doch gerade wenn es um Schule geht, um Noten, Zeugnisse, dann suchen die Jugendlichen die Unterhaltung«, weiß Annika Rosche.

Und Ina Reuter erinnert sich an scheinbar ruhige Abende, wo dann plötzlich gemeinsames Kochen seitens der Jugendlichen erwünscht war. »Da heißt es aus unserer Sicht auch ›immer flexibel sein‹«, so die 23-Jährige, »und dann wird eben eingekauft und gekocht.«

Beide haben sehr viel Spaß an ihrer Tätigkeit, beide haben sich schon während des Studiums schwerpunktmäßig mit der Arbeit von Kindern und Jugendlichen befasst.

Während der Sommerferien öffnet das »Timeout« zu den üblichen Zeiten. Als Besonderheit ist ein Tagesausflug in eine Großstadt geplant.

Den »Kids-Treff« erwartet eine spannende Übernachtungsparty. Auch bei den Nieheimer Holztagen ist der Jugendtreff mit einem Stand vertreten.