Betreiber und Besitzer vom Berghof in Nieheim: Rainer Frohreich (rechts) und Tim Frohreich führen den Hotel- und Restaurantbetrieb des Traditionshauses den Sommer über in leicht abgespeckter Version, da Brandschutz- und andere Umbaumaßnahmen noch Zeit bis in den Herbst beanspruchen. Foto: Bettina Schulz

Von Bettina Schulz

Nieheim (WB). »Wir haben geöffnet« informiert ein Zusatzschild neben dem altehrwürdigen aus Holz mit Blick auf den »Berghof« von Nieheim – Hotel, Restaurant und Café. Das alles soll aus der einstigen Vorzeigeherberge in Nieheim mit drei Sternen auch wieder werden. Darum bemühen sich die neuen Besitzer und Betreiber, Rainer und Tim Frohreich, seit Beginn dieses Jahres.

Den Sommer über allerdings bietet der im Emsland etablierte Hotelier Rainer Frohreich einheimischen Einkehrern, Radtouristen, Kurzurlaubern und Handelsvertretern erst einmal nur die »Light«-Version des »Berghofes« an. Zu viele Auflagen, umfangreiche Umbaumaßnahmen und die geduldige Suche nach einem wirklich guten Koch haben die offizielle Eröffnung im Mai verhindert. Das neue Ziel: »Im Herbst starten wir richtig durch, dann geht es los, dann feiern wir die richtige Eröffnung«, verspricht der 73-Jährige.

Offizielle Eröffnung verschoben

Bis dahin bedeutet dies für das in luftiger Höhe über Nieheim gelegene Traditionshaus mit traumhaftem Ausblick in die Region: Das Hotel wird als »bed & breakfast« geführt, also Übernachtung mit Frühstück. Es gibt eine kleine Vesper-Karte mit kulinarischen Kleinigkeiten, und Kaffee und Kuchen warten ebenfalls sieben Tage die Woche auf die Besucher.

»Das Angebot wird bisher gut von unseren Gästen angenommen«, zieht Rainer Frohreich zufrieden Bilanz, »bei gutem Wetter ist gerade am Sonntag schon sehr viel los.«

In diesem Herbst soll der Hotelbetrieb dann richtig Fahrt aufnehmen, ein Restaurantbetrieb »à la carte« ist für Donnerstag bis Sonntag vorgesehen. Ein kleiner Wellness- und Fitnessbereich wird dann ebenso fertiggestellt sein wie die komplett erneuerte Kegelbahn – nutzbar für die Übernachtungsgäste des Hauses wie für die vielen Kegelvereine Nieheims, die schon ihr Interesse bekundet hätten.

Guter Koch gesucht

Bereits 50.000 Euro haben Rainer und Tim Frohreich für die Veränderungen im »Berghof« investiert, dazu zählen auch eine komplette Küche in Edelstahlausstattung und eine neue Polsterung der hochwertigen Bestuhlung. Brandschutztüren trüben ein wenig den Blick in den rustikalen Schankraum. Rainer Frohreich: »Alles Auflagen, die wir erfüllen müssen.« Dazu zählt noch eine umfangreiche Brandschutzmaßnahme im

Hier muss der Brandschutz nachgebessert werden. Foto: Schulz Hier muss der Brandschutz nachgebessert werden. Foto: Schulz

Bereich des Obergeschosses.

15 Hotelzimmer

Für sechs der insgesamt 15 Hotelzimmer muss eigens eine außen entlang geführte Sicherung mit Balustrade angebracht werden – ein Bauvorhaben, das verpflichtend sei, aber auch die gesamte Optik des »Berghofes« verändern werde, sagte der Besitzer am Dienstag dem WESTFALEN-BLATT. »Zum Glück mussten wir an den Zimmern so gut wie nichts verbessern. Da hatte sich der Vorbesitzer damals schon für eine hochwertige und geräumige Gestaltung entschieden. Das kann man auch heute noch Gästen unbedenklich anbieten.«

Tim Frohreich (39) wird den »Berghof« leiten. Er ist sieben Tage die Woche vor Ort,

Geöffnet – darüber informiert dieses Schild. Foto: Schulz Geöffnet – darüber informiert dieses Schild. Foto: Schulz

wohnt auch in der angrenzenden Wohnung. Rainer Frohreich kommt derzeit zweimal die Woche von seinem ersten Hotel am Saller See herüber, plant weiter und hilft mit.

Als gelernter Koch und ehemaliger Betreiber eines Sterne-Restaurants liegt ihm nach fünf Jahrzehnten Erfahrungen im Hotelbetrieb die Küche des Hauses besonders am Herzen. »Das muss von Anfang an passen. Erst wenn ich einen wirklich guten Koch gefunden habe, bieten wir im ›Berghof« eine richtige Speisekarte an«, sagt er. Und: »Bis zum Herbst soll es soweit sein, die kulinarische Ausrichtung wird deutsche Küche mit mediterranem Einschlag sein.«