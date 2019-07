Geh mit oder fahr mit: CDU-Bundestagsabgeordneter Christian Haase (rechts) hat unter diesem Motto die finale Etappe seiner »Sommertour« in Nieheim am Richterplatz gestartet. Über Himmighausen und Belle ist dann Steinheim das Ziel der Radler. Foto: Michael Robrecht

Von Michael Robrecht

Nieheim/Steinheim (WB). Politik bei 38 Grad plus X: Die »Sommertour« des CDU-Bundestagsabgeordneten Christian Haase führte auf der letzten Etappe mit dem Fahrrad von Nieheim über Oeynhausen, Himmighausen, Sandebeck, Gut Wintrup nach Belle und Steinheim. Zwischenstopps gab es Bundessilberdorf Himmighausen und beim einzigen deutschen Bio-Folienhersteller »Profectus Films« bei Steinheim. 38 Grad plus X warfen die Radler nicht aus dem Sattel.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Christian Haase nutzte die parlamentarische Sommerpause, um mit den Bürgern und auch mit Mandatsträgern aus seinem Wahlkreis Höxter-Lippe II ins Gespräch zu kommen. Auf zwei Wanderungen im südlichen und westlichen Kreisgebiet habe er bewusst die Wege abseits der ausgetretenen Pfade gesucht, um von den Menschen direkt zu hören, was sie bewege. Klimaschutz, Dorfwettbewerbe, die Kommunalwahlen 2020 mit dem langsam in Fahrt kommenden Kandidatenkarussell, Wirtschaft im Kreis Höxter oder Tourismus: Viele Themen hörte Haase bei der Sommertour.

MdB Haase (Mitte) mit Jörg Söhngen (rechts/Geschäftsführer Profectus Films) und Wolfgang Pohl (Technical Director Profectus Foto: M. Robrecht MdB Haase (Mitte) mit Jörg Söhngen (rechts/Geschäftsführer Profectus Films) und Wolfgang Pohl (Technical Director Profectus Foto: M. Robrecht

50 Kilometer in zwei Tagen ist Haase durch den Wahlkreis gewandert und fast 25 Kilometer Rad gefahren. Der Abgeordnete berichtete von der Bundestagssondersitzung zur Vereidigung der neuen Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer am Mittwoch, wo er für einen Tag nach Berlin reisen musste, um abends schon wieder in Nieheim bei einem Termin präsent zu sein.

Am Donnerstag ging es per Fahrrad vom Richterplatz in Nieheim nach Himmighausen. »Wir haben schon einen landschaftlich schönen Kreis«, gerieten Haase und seine Mitradelnden auf der Tour durch Felder und Wälder ins Schwärmen. Sonst seien die Sommertouren immer vollgepackt mit Besuchen und Gesprächen gewesen, er sei im Auto von einem Termin zum nächsten gefahren. Das war 2019 anders: »Den Blick in unsere Kulturlandschaft gerichtet – und das Ohr am Bürger war mein Motto. Und weil diese Idee so gut angekommen ist, wird sie im Sommer 2020 fortgesetzt«, kündigte Haase an. Auch die drei Mitarbeiter seines Berliner Abgeordnetenbüros wanderten und radelten mit – Entschleunigung vom Berliner Politikbetrieb.

Ein Höhepunkt der Sommertour war der Besuch beim neuen Bio-Folienhersteller »Profectus Films« im Industriepark Belle unweit von Steinheim auf lippischer Seite. In Zeiten von Klimaschutz-Demos und Nachhaltigkeitsdebatten ist dieses Unternehmen mit seinem Konzept seiner Zeit weit voraus: Geschäftsführer Jörg Söhngen beschreibt seine junge Firma so: »Die Profectus Films GmbH ist ein Hersteller von Kunststofffolien, die im Bereich der flexiblen Verpackungen Anwendung finden. Wir sind davon überzeugt, dass wir mittel- und langfristig bessere Resultate erzielen, wenn wir verantwortungs- und umweltbewusst handeln. Unsere nachhaltigen Bio-Folien-Müllbeutel werden aus ganz Europa immer stärker nachgefragt. Alle Produkte und die damit verbundenen CO²-Emissionen werden durch den Einsatz erneuerbarer Energien und Klimaschutz-Zertifikaten für den Einsatz 100 Prozent erneuerbarer Energien für den Strom, sowie durch First Climate Emissionsminderungs-Zertifikate für den kompletten Gasverbrauch, ausgeglichen.«

Die Firma mit 35 Mitarbeitern reduziere die vom Unternehmen ausgehenden Umweltbelastungen soweit wie möglich und gehe mit Rohstoffen, Energie, Wasser und sonstigen Ressourcen und Gütern sparsam um. Bei der »Profectus Films« sei Abfall aber kein Abfall, sondern werde in einer hochmodernen Regenerier-Anlage aufgearbeitet und als Re-Granulat wieder dem Produktionsprozess zugeführt. »Durch den Entfall des Prozessschrittes der Abluftreinigung und die Einsparung von CO² während der Verbrennung des Ethanols, können wir bei der Verarbeitung von wasserbasierten Farben im Druckprozess mehr als 70 Prozent CO² im Vergleich zur Verarbeitung von Lösemittelfarben einsparen«, schilderte Söhngen. Klimaschutz konkret!

Die Gründer und Gesellschafter von »Profectus« – sowie auch etliche Mitarbeiter – waren viele Jahre in Höxter bei einem Folienhersteller beschäftigt und haben mit ihrem Bio-Folienkonzept den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt und neu in Belle gebaut.

Zweiter Anlaufpunkt der Sommer-Radtour war das neue Bundessilberdorf Himmighausen. Ortsausschussvorsitzender Thomas Müther, Ortsheimatpflegerin Monika Hölscher-Darke und einige Bürger berichteten von ihrem Siegeszug und den damit verbundenen Anstrengungen beim Wettbewerb »Unser Dorf hat Zukunft«. Die Wettbewerbe hätten die Dorfgemeinschaft sehr angespornt.