Der bundesweit bekannte Kabarettist und Buchautor Bernd Gieseking wurde in Minden-Kutenhausen geboren, studierte nach einer Lehre als Zimmermann Kunst und evangelische Theologie. Seit 1990 tourt er mit seinen kabarettistischen Soloprogrammen, publiziert Bücher und CDs für Erwachsene und Kinder, arbeitet als Kolumnist für die TAZ. Auch ist er Autor von Theaterstücken und Kinderhörspielen.

Wie Peter Hille

»Ganz im Sinne des Aphorismus Peter Hilles ›Kunst, Kind, innerer Lebenssinn, das gehört zusammen‹ präsentiert Bernd Gieseking in der Komik des Wortes eine lebensnahe, humorvoll satirische Kunst, belebt die Welt der Kinder mit phantasievollen Erzählungen und hat sich selbst eine – im besten Sinne – naive Kindlichkeit als Neugier, als Staunen-Können und lebhafte Phantasie erhalten«, urteilt die Schuhu-Jury. Dabei verbinde er – wie Hille – Heimatliebe mit Weltoffenheit, eine Haltung, die dem tiefen Respekt vor jedem Menschen, seiner Eigenart und Würde, entspringe.

Der Nieheimer Schuhu ehrt Autorinnen und Autoren, die in Westfalen geboren wurden, in Westfalen leben oder deren Werk einen besonderen Bezug zu Westfalen aufweist. Der mit 5000 Euro dotierte Preis wird – im Turnus von drei Jahren – von der im Jahr 1983 gegründeten Peter-Hille-Gesellschaft verliehen und erinnert an den westfälischen Schriftsteller Peter Hille, der 1854 in Erwitzen bei Nieheim geboren wurde. Hilles eigens für das Kabarett geschriebenen »Lieder eines betrunkenen Schuhus« geben dem Preis seinen Namen.

Preisverleihung ist öffentlich

Die bisherigen Preisträger des Nieheimer Schuhu sind Erwin Grosche, Fritz Eckenga, Wiglaf Droste und Hans Zippert. Stifter des diesjährigen Preises sind die Stadt Nieheim, die Bürgerstiftung Nieheim, die Sparkasse Höxter und die Nyland-Stiftung. Die Bronzeskulptur des Nieheimer Schuhu hat der Künstler Bernd Bergkemper gestaltet.

Die öffentliche Preisverleihung am 7. September beginnt um 19 Uhr. Der Preisträger wird den Abend mit einer vergnüglichen Lesung gestalten.