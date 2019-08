Von Bettina Schulz

Nieheim (WB). Nieheim, die Stadt der kurzen Wege. Was sich seit Jahren schon als Slogan des Gewerbevereins für Kundeneinkäufe in der Kernstadt bewährt hat, bekommt durch bauliche Aktivitäten in der Wasserstraße und Lüttgestraße eine weitere Bedeutung. »Nahwärme« ist hier das Stichwort.

Initiator und Finanzierer des Projektes ist Walter Rieks. In vierter Generation betreibt er mit der traditionsreichen Firma Rieks Geschäfte mit Mineralölen, Baustoffen, Bautransporten und ein Tankcenter in Nieheim. Seit zehn Jahren treibt den eigentlichen Heizölhändler der Gedanke nach einer anderen Form der Energielieferung um.

Jetzt sind alle Voraussetzungen erfüllt – im Sommer 2020 wird ein zentraler Teil der Kernstadt Nieheim mit »grüner« Energie versorgt. »Klimaneutral, nachhaltig, regenerativ« – diese derzeit beliebten und nötigen Schlagworte füllt Walter Rieks mit seinem »Nahwärmesystem«. »Das passt absolut in die Zeit und wird für uns als Firma ein ganz wichtiges Standbein für die Zukunft sein«, sagt Walter Rieks.

Noch Kapazitäten für bis zu 25 Haushalte frei

Dazu entsteht derzeit auf dem Gelände des ehemaligen Hauses Disse in der Lüttgestraße 8 ein Heizungsgebäude mit einem benachbarten Vorratsspeicher für Hackschnitzel. 1000 Kilowatt Energie werden hier erzeugt, die umliegende Haushalte versorgen könnte. Die Kirche, das Pfarrheim, die Vikarie sowie einige angrenzende Nutzer sind schon Kunden dieses neues Systems.

»Für 20 bis 25 Haushalte reichen die Kapazitäten des Nahwärmesystem noch«, wirbt Walter Rieks um Abnehmer, »und die Umstellung lohnt sich. Keine Heizung, kein Schornsteinfeger mehr. Die Kunden bekommen einen kleinen Kasten ins Haus, den so genannten Wärmetauscher. Daran klemmen wir unsere Leitungen.« In der aktuellen Planungsphase werden die Leitungen bei interessierten Kunden kostenlos gelegt. Walter Rieks: »Spätestens wenn die CO2-Steuer kommt, sind Heizöl und Gas nicht mehr wirtschaftlich. Hackschnitzel einzusetzen – das ist grüne Energie.«

Die Regie liegt in den Händen von Firma Rieks, von dort kommen die Nebenkostenabrechnungen, dort liegt auch die Verantwortung für das Funktionieren des Netzes. Hausmeister und Schlosser werden beschäftigt, damit immer ein Ansprechpartner und auch Handwerker bei anfallenden Problemen zur Verfügung stehen. »Und schließlich wohnen wir mittendrin im neuen Nahwärmenetz«, so Rieks, »fällt mal eine Heizung aus, sind auch wir privat betroffen. Das führt in jedem Fall dazu, dass wir schnell reagieren können.«

Für Ausfälle gewappnet

Eine zusätzliche Sicherheitsstufe ist im neuen Gebäude eingeplant. Anstelle einer Heizungsanlage sind zwei vorgesehen, so dass bei Ausfällen und Wartungen immer eine Anlage läuft. Das getrocknete Hackschnitzelmaterial wird derzeit von einem Biohof zugekauft. Der Unternehmer plant aber, Hackschnitzel regional einzukaufen und dann vor Ort auf dem Gelände seines Betriebes im Nieheimer Gewerbegebiet zu trocknen, bevor es in die Heizungsanlage gelangt.

Dazu wird derzeit die Betriebsfläche erweitert. Der Bodenausgleich in der Hanglage erfolgte mit recycelten Materialien aus dem Abriss der Häuser in der Kernstadt. Walter Rieks: »So haben wir die Staubentwicklung für die angrenzenden Bebauung verhindert und gleichzeitig Material wiederverwertet.«

Es ist Walter Rieks wichtig, immer wieder den regenerativen Gedanken in seine unternehmerischen Pläne einzubinden. Wichtige Bausteine für klimafreundliche Unternehmungen waren in den vergangenen Jahren schon die eigene Fotovoltaik-Anlage, klimaneutrales Premiumheizöl und im Herbst die Installation einer E-Ladesäule in High-Speed-Version am Tankcenter.

Firma informiert während der Holztage

Und auch für das Nahwärmesystem in der Kernstadt erfüllt der Unternehmer hohe Auflagen bei der Brennwerttechnik und mit Feinstaubfiltern, die unbedingt immer trockenes Hackschnitzelholz voraussetzen. So entstehe keine Belästigung im Umfeld, was auch für das neue Wohnhaus an der Wasserstraße 9 bedeutsam sei. Auf der Fläche des ehemaligen Kohlenlagers der Firma Rieks wird zeitgleich zum ersten Projekt ein Wohnhaus für fünf Mietparteien entstehen. Walter Rieks: »Barrierefrei und altengerecht, mit Aufzug, die Einheiten sind 50 bis 75 Quadratmeter groß und haben Südlage.«

Die Firma Rieks wird im Rahmen der Nieheimer Holztage über diese Projekte informieren. Speziell zum Nahwärmesystem wird es eine Informationsveranstaltung in der Gaststätte Alten Müller am Mittwoch, 11. September, um 19 Uhr geben. »Das ist nicht nur für Kunden interessant, die jetzt umsteigen wollen auf eine andere Energieversorgung«, erklärt Walter Rieks, »auch wer erst in ein paar Jahren umstellen kann, sollte sich informieren.

Jetzt laufen die aktuellen Planungen, jetzt wird festgelegt, wo die Leitungen langgehen, auch jetzt können wir schon Abzweige zu Haushalten legen, die später erst dazukommen. Das verringert die Kosten. Und je kürzer die Wege, desto wirtschaftlicher das System.«