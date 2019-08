Regierungspräsidentin Marianne Thomann-Stahl übergibt am Freitag in Nieheim mit Matthias Bornemeier von der Bezirksregierung Detmold an Bürgermeister Rainer Vidal (links) den Zuwendungsbescheid über 581.000 Euro für die Umgestaltung des Richterplatzes. Foto: H. Wilfert

Nieheim (WB/nf). »Ich freue mich immer, wenn ich nach Nieheim komme«, sagte am Freitag, an dem auch die »Holztage« eröffnet worden sind, die Detmolder Regierungspräsidentin Marianne Thomann-Stahl. Auch Bürgermeister Rainer Vidal freute sich über den hohen Gast, denn die Regierungspräsidentin komme nie mit leeren Händen. Dieses Mal übergab sie einen Zuwendungsbescheid für die Umgestaltung des Richterplatzes über die Summe von 581.000 Euro aus Bundes- und Landesmitteln. Für die Bau- und Planungskosten seien insgesamt 800.000 Euro veranschlagt.

»Der Richterplatz verkauft sich bislang unter Wert«, erklärte Dr. Holger Pump-Uhlmann bei der Vorstellung der Planungen. Die zentrale Frage lautet: »Kann dieser Platz für Anwohner und für Feste ein zentraler Stadtmittelpunkt werden?« Davon ist man in Nieheim überzeugt. Mit dem Richterhaus, das derzeit saniert und einer neuen Nutzung zugeführt wird (Fertigstellung bis 30. Juni 2020), soll der Richterplatz künftig ein entsprechendes Entree bilden, der nach Abriss des Westfälischen Hofs inzwischen eine wunderschöne Sichtachse zur Kirche bekommen hat.

Preisgericht tagt

Dazu wurde ein Wettbewerbsverfahren ins Leben gerufen, an dem sich drei Planungsbüros beteiligen. Am 26. September tagt das Preisgericht, um eine Entscheidung bekannt zu geben. Auch die Bürger seien über einen Workshop in den Prozess einbezogen worden. »Dabei wurde Konsens erzielt«, so Pump-Uhlmann. Der Zeitplan ist ehrgeizig. Er sieht vor, noch in diesem Jahr mit der Umgestaltung zu beginnen.

Der Platz soll künftig eine wichtige Aufenthaltsqualität erhalten. Dazu wird das vorhandene Toilettenhäuschen abgerissen. Entfallen werden weitgehend auch die Parkflächen. Die Nutzer des historischen Richterhauses bekommen Parkplätze in westlicher Lage des Hauses. Die Regierungspräsidentin ließ sich auch den Stand der Baumaßnahme Richterhaus vor Ort durch die Architektin Susanne Krekeler erklären. Im Gebäude bekommt der Verein »Jung und Alt« 14 Tagespflegeplätze. Im ersten Geschoss entsteht ein offener Treff für Ältere und im zweiten Obergeschoss werden Räumlichkeiten für den Jugendtreff eingerichtet. Marianne Thomann-Stahl gratulierte ausdrücklich dazu, dass die Entscheider in Nieheim immer an der gleichen Ende des Stricks ziehen und dass mit Einigkeit alles besser gehe. »Auf das, was Nieheim anpackt, ist Verlass. Es geht schließlich um das Geld der Steuerzahler!« Matthias Bornemeier (Sachbearbeiter für Städtebauförderung der Bezirksregierung) lobte, dass geförderte Maßnahmen in Nieheim immer sehr zügig umgesetzt würden.