Nieheim (WB/hai). Mit einem Festgottesdienst um 13.30 Uhr wird am Sonntag (29. September) das 150-jährige Bestehen der evangelischen Kreuzkirche in Nieheim gefeiert. Festprediger ist Pfarrer Ulf Schlüter.

Die Kreuzkirche in Nieheim besteht seit genau 150 Jahren – so steht es in der Chronik, die zum 125-jährigen Geburtstag der Kreuzkirche veröffentlicht worden ist. Aus diesem Anlass lädt die Evangelische Christus-Kirchengemeinde Emmer-Nethe am 29. September um 13.30 Uhr zum Festgottesdienst in die Kreuzkirche ein.

Festprediger ist der Theologische Vizepräsident der Evangelischen Kirche von Westfalen, Pfarrer Ulf Schlüter (wir berichteten). Auch der Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Paderborn, Volker Neuhoff, hat sich für die Feier angemeldet.

Posaunenchor spielt

Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes übernehmen der Kirchen- und Posaunenchor der Gemeinde. Im Anschluss wird zu Kaffee und Kuchen ins benachbarte Gemeindehaus eingeladen.

Das Jubiläum fällt in das Jahr, in dem die Selbstständigkeit der Kirchengemeinde Marienmünster-Nieheim endet. Denn seit Pfingstmontag ist sie Teil der Evangelischen Christus-Kirchengemeinde Emmer-Nethe.

Die Planung und der Bau der Kreuzkirche erfolgten in einer für die damals noch junge evangelische Gemeinde (sie gehörte bis Mitte des 19. Jahrhunderts zur Kirchengemeinde Bruchhausen) schweren Zeit. »Die Gemeinde war arm und die Diaspora­situation erschwerte das Gemeindeleben«, so schreibt es der ehemalige Presbyter und Kirchmeister, Dr. Heinz Pape, in der aktuellen Ausgabe des Gemeindebriefs.

Trotz alledem hätten die evangelischen Christen, angeregt und ermutigt vom damaligen Pfarrer Adolf Eberhard Delius, den Mut gehabt, den Kirchenbau anzugehen. Der Pfarrer habe maßgeblich zur Finanzierung des Vorhabens beigetragen: Er nahm mühevolle und zeitaufwendige Bahnreisen von Altenbeken nach Berlin auf sich, um das Geld unter anderem mit Unterstützung seiner Mutter in Hauskollekten zusammenzutragen.

»Der Kostenvoranschlag des Architekten, Stadtbaumeister W. Schults aus Duisburg, belief sich auf 6500 Taler. Für die Orgel waren noch einmal 700 Taler aufzubringen. Damit kostete die Orgel schon damals mehr als ein Zehntel des Kirchenbaus«, stellt Pape fest. Die Kaufkraft des Talers sei um 1850 etwa elf Mal größer gewesen als die des Euro in 2018. Die Baukosten in Höhe von 6500 Talern entsprächen demnach gut 71.500 Euro.

Baukosten: 6500 Taler

Heinz Pape: »Das war eine horrende Summe für die damalige Zeit.« Eine beeindruckende Leistung war es ebenfalls, wie schnell der neugotische Bau realisiert wurde: »Von der Grundsteinlegung am 15. Mai 1868 bis zur Einweihung am 29. September 1869 vergingen gerade einmal sechzehn Monate«, informiert er weiter. Die meisten Gewerke führten Handwerker aus Nieheim und Nachbargemeinden aus.

Infolge eines Orkans stürzte der Kirchturm am 17. Dezember 1869 ein. Die Baumängel konnten nicht aufgeklärt werden, der Turm wurde wieder aufgebaut.

»Seit 150 Jahren hat die Kreuzkirche trotz aller Widernisse, die die Zeitläufe mit sich brachten, einen ebenso festen Platz im Stadtbild Nieheims wie auch die evangelischen Christen in der Gemeinschaft der Menschen unserer Region«, betont Pape im Vorfeld der Feierlichkeiten.

Der Nieheimer ermutigt: »Trotz aller Sorgen sind wir heute in einer deutlich besseren Situation als viele unserer Vorgänger in der Vergangenheit. Nehmen wir uns doch deren Mut sowie Beharrlichkeit zum Vorbild und gehen mit Gottvertrauen in die Zukunft, damit auch unsere Nachkommen in Zukunft noch mit Gottes Hilfe das Bestehen der Kreuzkirche feiern können.«