Nieheim (WB/nf). Wenn am 9. und 10. November die 18. Nieheimer Gewerbeschau ihre Tore öffnet, werden 40 Aussteller für die Besucher mit einem interessanten Branchenmix aus Handwerk, Handel, von Finanzdienstleistern, Gesundheitsanbietern und Gewerbe ihre Leistungsfähigkeit wie ihre Einsatzbereitschaft unter Beweis stellen und damit positive Signale setzen.

»Der Gewerbeverein Nieheim bietet mit seiner Gewerbeschau den unterschiedlichen Branchen eine Plattform, ihre Produkte, Angebote und Leistungen vorzustellen«, weisen der Gewerbevereins-Vorsitzende Frank Filter mit dem seit vielen Jahren für die Planung und die Organisation verantwortlichen Koordinator Anton Versen auf die Bedeutung der Schau hin, zu der in der Halle, im Zelt und auf den Außenflächen wieder viele Besucher erwartet werden.

Die meisten Betriebe hätten erkannt, auch in Zeiten voller Auftragsbücher die Hände nicht in den Schoß legen zu dürfen, sondern sich dem Markt stellen zu müssen, um für die Zukunft gewappnet zu sein und wettbewerbsfähig bleiben zu können. Erstmals findet die Gewerbeschau im November statt. »Wir wollten zu den Holztagen einen etwas größeren zeitlichen Abstand einhalten«, so die Begründung.

Viele Branchen vertreten

Der Rahmen der Gewerbeschau liefere große Möglichkeiten, mit Anbietern aller Branchen in Kontakt zu treten. Dabei stehe nicht der geschäftliche Abschluss im Vordergrund, oft seien es die Gespräche, die geschäftliche Anbahnungen ermöglichten. Der Erfolg stelle sich oft erst langfristig ein. Von Ausstellern war deshalb in der Vergangenheit immer wieder zu hören: »Für unseren Betrieb war die Gewerbeschau ein durchschlagender Erfolg.«

Fachkräfte gewinnen

»Schon in Zeiten schwacher Konjunktur haben sich unsere lokalen Betriebe als Fels in der Brandung erwiesen und durch ihre Beratungs- und Lösungskompetenz zum Aufschwung beigetragen«, findet Versen. Der Koordinator sieht in der Gewerbeschau aber eine weitere Perspektive, denn eine der zentralen Herausforderungen für die Zukunft bleibe die Gewinnung von Fachkräften. Einige größere Nieheimer Betriebe präsentieren deshalb nicht nur ihre Produkte und Angebote, sie machen die Gewerbeschau zu einer Job- und Ausbildungsbörse. »Damit wollen sie dem Fachkräftemangel entgegenwirken und gerade jugendlichen Besuchern die Berufsbilder und einen Ausbildungsplatz schmackhaft machen«, sagt Frank Filter, der sicher ist, dass im lockeren Gespräch erste Kontakte geknüpft werden können. Gerade das Handwerk biete viele berufliche Möglichkeiten und Entwicklungschancen – und sei ganz und gar nicht veraltet.

Öffnungszeiten

Geöffnet hat die Gewerbeschau in der Stadthalle am Samstag, 9. November, von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag, 10. November, von 11 bis 18 Uhr. Für die Bewirtung und das leibliche Wohl werde die heimische Gastronomie mit vielfältigen Angeboten sorgen, verspricht Anton Versen.