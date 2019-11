Von Heinz Wilfert

Landrat Friedhelm Spieker, Bürgermeister Rainer Vidal und Gerald Studzinsky, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, würdigten die Leistungen vom Handel, des Handwerks und der Dienstleistungsbetriebe, von Gesundheitsanbietern und dem produzierenden Gewerbe.

Gewerbeschau in Nieheim Fotostrecke

Foto: Heinz Wilfert

Die 40 Aussteller stellten in der Stadthalle, in einem Zelt und den Freiflächen einen abwechslungsreichen und interessanten Mix aus. Dazu gehörten innovative Präsentationen wie das E-Modell Zoe von Renault, mit einer Reichweite bis zu 400 Kilometern, die neuesten E-Pedelecs, umweltschonende Heiztechniken, angenehmes Wohnen im Energiesparhaus.

Dr. Claudia Auinger, stellvertretende Geschäftsführerin der IHK und Referatsleiterin Wirtschaftsförderung, nannte den Austausch zwischen Betrieben und Kunden als Markenzeichen von Gewerbeschauen, die durch nichts zu ersetzen seien. Auch weil erste Wolken am Konjunkturhorizont aufzögen, müssten sich Betriebe ständig dem Markt stellen.

Werbung um Fachkräfte

Ausdrücklich lobte sie, dass mehrere Betriebe in diesem Jahr die Chance nutzten, sich auch als Arbeitgeber vorzustellen und einen Schwerpunkt mit einer Ausbildungsbörse und der Gewinnung künftiger Fachkräfte zu setzen. »Früher kamen die Auszubildenden zu uns. Heute müssen wir auf sie zugehen«, erklärte Alhard Ruberg von Ruberg Misch- und Agrartechnologie die Initiative.

Alleine in seinem Betrieb würden sechs Ausbildungsgänge angeboten, neben dem klassischen Metallbauer auch Mechatroniker, Zerspanungsmechaniker, Elektroniker mit den Fachrichtungen Automatisierungs- und Gebäudetechnik sowie Industriekaufleute. In zwei Wochen bietet der Betrieb einen Tag der offenen Tür für Schüler, Eltern und Lehrer.

Claudia Auinger sprach sich für die gleichwertige Anerkennung von dualer und akademischer Ausbildung aus. Die Arbeitgeber hätten die Mitarbeiter längst als wichtige Ressource erkannt. An die Vertriebe appellierte die IHK-Vertreterin, die Digitalisierung nicht aus den Augen zu lassen. »Nur wer sich anpasst, hat künftig eine Chance.«

Bürgermeister freut sich über Existenzgründer

Gerald Studzinsky nannte die mittelständischen Betriebe in Nieheim das Rückgrat der Wirtschaft, weil hier 70 Prozent der Beschäftigten arbeiteten und viele Ausbildungsplätze angeboten würden. Bürgermeister Rainer Vidal freute sich über den unternehmerischen Nachwuchs, der sich am Beispiel des jungen Existenzgründers und Malerbetrieb von Daniel Pott zeige, und über die Ausbildungsinitiative der beiden »Global Player« Gebrüder Ruberg und Franz Ruberg. »Mit der Gewerbeschau bestätigt sich erneut, dass Nieheim nicht nur Käsehauptstadt, sondern Hauptstadt des Ehrenamts ist«, so Vidal.

»Von der Nieheimer Gewerbeschau geht ein optimistischer Impuls aus. Die Betriebe sind der Motor und der Kraftstoff für eine positive Entwicklung«, sagte Landrat Friedhelm Spieker, als er die Ausstellung eröffnete. Frank Filter dankte als Gewerbevereinsvorsitzender besonders Anton Versen, der zum zwölften Mal die Gewerbeschau koordiniert hatte, aber auch Ernst Schmidt, der 1985 die Idee dazu hatte. Filter führte den langjährigen Erfolg auf das harmonische Miteinander und den Zusammenhalt zurück. Das zeigte sich dann auch beim gemeinsamen Essen der Aussteller zum Ausklang des ersten Gewerbeschautages.