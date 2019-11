Er will bei der Kommunalwahl 2020 als parteiunabhängiger Bürgermeisterkandidat in Nieheim antreten und sich für das Wohl der Großgemeinde einsetzen: Johannes Schlütz. Foto: Harald Iding

Von Harald Iding

Zurück zu den Wurzeln – das hat sich Johannes Schlütz auf die Fahnen geschrieben. Der ehemalige Schützenkönig von Holzhausen (2014) sieht in der Region ein großes Potenzial für die Zukunft und vor allem in den Menschen der gesamten Großgemeinde einen echten Motor. »Meine Familie und ich sind 2011 zurück in die Heimat gekommen – es war das Beste, was wir tun konnten. Nieheim, die Dörfer im Stadtgebiet, die umliegenden Gemeinden und der ganze Kreis Höxter bieten eine hervorragende Lebensqualität. Alle unsere Schulen im Stadtgebiet sowie die weiterführenden Schulen unserer Nachbargemeinden sind außerordentlich gut. Das weiß man nach mehr als zehn Jahren Wohnen und Arbeiten in einer Metropole wie Frankfurt am Main besonders zu schätzen. Nieheim hat echte Qualitäten, steht vor großen Chancen. Aber mit einem einfachen ›Nieheim weiter so‹ ist es nicht getan.«

Johannes Schlütz, der sich mit seiner Ehefrau Anke (sie arbeitet als Physiotherapeutin in Nieheim) und den drei Kindern (18, 15 und 11) in Holzhausen mit einem umgebauten alten Bauernhof ein schönes Zuhause geschaffen hat, fühlt sich im Anzug als Führungskraft in Frankfurt genauso wohl wie in legerer Kleidung mit Freunden des Sportvereins oder in Uniform bei Veranstaltungen der Schützen in seinem Heimatdorf.

Für Schlütz, der als Abteilungsleiter bei der Finanzagentur des Bundes regelmäßig zwischen Nieheim und Frankfurt pendelt und zwischenzeitig schon die Leitung zweier Abteilungen mit einer Führungsspanne von mehr als 60 Mitarbeitern (darunter ein Großteil Angestellte des öffentlichen Dienstes sowie Beamte) inne hatte, ist die Bürgermeisterkandidatur die Antwort auf viele Fragen und Ideen, die er hat.

Denn Schlütz ist fest davon überzeugt, dass sich die strategische Ausrichtung der Stadt verändern muss. »Der Tourismus-Ansatz funktioniert nur bedingt. Die Wirtschaft muss vielmehr gestärkt und neue Arbeitsplätze müssen in Nieheim geschaffen werden. Wirtschafts- und nicht Tourismusförderung ist künftig eindeutig zur Chefsache im Rathaus zu erklären.« Die Stadt Nieheim mit ihren Dörfern müsse deutlich unternehmer- und familientauglicher werden. »Nur dann ergibt der Ausbau städtischer Infrastruktur tatsächlich Sinn!«

Dialog mit Unternehmern

Seine Ausbildung (siehe Infokasten) und jahrelange Tätigkeit in Frankfurt, die Erkenntnisse aus umfangreichen Recherchen für Fachbücher und -artikel sowie die regelmäßigen Gespräche mit Banken-, Unternehmens- und Regierungsvertretern in der ganzen Welt, gepaart mit einem hohen Eigenantrieb und Engagement, fügen sich zu einem besonderen Profil des Kandidaten zusammen.

Für den Fall einer Wahl würde der zukünftige Bürgermeister Johannes Schlütz in einen direkten und fortlaufenden Dialog mit allen Unternehmern im Stadtgebiet treten. »Und bei mir gibt es im vierwöchigen Rhythmus Sprechstunden für alle Bürger, sowohl in der Kernstadt als auch in den umliegenden Ortschaften.«

Schlütz, der sich selbst als »kreativ, konsequent und offen« einschätzt, aber auch ungeduldig sei, will die Service-Leistungen des Rathaus-Teams ausbauen.

Kurzfristige Lösungen

Er setzt dabei auf pragmatische, kurzfristige Lösungen: »Bürger könnten zum Beispiel auf Wunsch künftig per E-Mail frühzeitig über das Auslaufen ihrer Personalausweise und Reisepässe informiert werden. Das Rathaus sollte allen Bürgern dienen – und nicht umgekehrt.« Ziel müsse es auch sein, die laufenden Kosten für Stadt und Steuerzahler langfristig im Griff zu behalten.

Auch die Infrastruktur dürfe nicht aus den Augen verloren werden. Schlütz will alltagstaugliche Lösungen, die man gemeinsam mit den Bürgern und Verantwortlichen entwickeln und vorantreiben kann. Um Nieheim und seine Ortschaften zukunftsfähig zu gestalten, würde unter seiner Führung alles unternommen, um Mobilfunk und Breitbandausbau mit Vehemenz voranzutreiben. »Die Gemeinde könnte Stellplätze für Mobilfunkmasten zur Verfügung stellen – und initiiert die Prüfung alternativer Möglichkeiten wie die Anbringung von Sendeeinheiten an Windkraftanlagen.«

Man müsse »mit offenen Augen« durch die Gemeinde gehen und das direkte Gespräch mit dem Bürger suchen. So ließen sich schnell Lösungen finden und umsetzen. »Versprochene Leistungen müssen auch eingehalten werden. Das schafft Vertrauen.« Er blickt mit Optimismus nach vorn. »Ich möchte alle Generationen mitnehmen – die Jugend ebenso wie die Senioren. Sie alle machen doch unsere Stärke aus.«

Aus der Großstadt zurück in die Heimat – für Schlütz ist das kein Widerspruch. »Die Bodenhaftung habe ich nie verloren und meine Bindung zum Vereinsleben im Stadtgebiet in den zurückliegenden Jahren Schritt für Schritt ausgebaut. Wer mich kennt, der weiß, dass ich für den Alte-Herren-Fußball, den Sportverein Schwarz-Weiß und die St.-Johannes- Schützenbruderschaft alles gebe. Seit 2014 bin ich zudem Mitglied der Nieheimer Karnevalsgesellschaft ›Olle meh‹ und dort im Presseressort engagiert.«

Starke Gemeinschaft

Ein sicherer Arbeitsplatz, ein intaktes Lebensumfeld und die Stärke der Gemeinschaft – auf diesen Eckpfeilern ließe sich der Erfolg Nieheims ausbauen. Die Dörfer dürften gegenüber der Kernstadt mit Blick auf Investitionen und Infrastrukturausbau aber nicht vernachlässigt werden, fordert Schlütz, der mit seiner Kandidatur und möglichen Übernahme des Chefsessels im Rathaus ein hohes Risiko eingehe. »Eine Rückkehr in den alten Job wäre in fünf Jahren definitiv nicht möglich. Ich riskiere das, weil ich überzeugt davon bin, für Nieheim und seine Orte eine Menge erreichen zu können.« Johannes Schlütz, der im Dezember 50 Jahre alt wird, freue sich auf die Herausforderungen.