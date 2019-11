Von Wolfgang Tilly

Die Nieheimer CDU hat sich entschieden: Sie schickt ihren Stadtverbandsvorsitzenden Elmar Kleine ins Rennen um die Nachfolge für den nicht mehr antretenden aktuellen Bürgermeister Rainer Vidal. Der selbstständige Steuerberater Kleine war ohne Gegenkandidaten angetreten und erhielt 93 Prozent Zustimmung der anwesenden Stadtverbandsmitglieder.

Langfristige Entscheidung

Gleich in seiner Begrüßung machte der 51-jährige Oeynhausener deutlich, dass er sich das Amt des Bürgermeisters zutraue. Kleine ist seit 1994 CDU-Mitglied, wurde 2009 erstmals in den Nieheimer Rat gewählt und führt als Vorsitzender den Stadtverband seit 2012. Kurzfristig kam die Entscheidung für ihn nicht. »Erst nachdem Rainer Vidal erklärt hatte, nicht mehr anzutreten, habe ich meine Kandidatur öffentlich gemacht«, meinte er und bekam dazu vom Stadtverbandsvorstand und auch von seiner Familie – Kleine ist verheiratet und hat zwei Kinder – das Ja für die Kandidatur.

Vidal hat den Weg geebnet

Gleich im Wahlkampfmodus: »Heute las ich in der Zeitung, ein ›Weiter so‹ dürfe es in Nieheim nicht geben. Das will ich nicht gelten lassen.« Der Holzhausener Johannes Schlütz hatte sich gegenüber dem WESTFALEN-BLATT als parteiunabhängiger Bürgermeisterkandidat an die Öffentlichkeit gewagt. »Der Weg, den Herr Vidal in den letzten zehn Jahren gegangen ist, war ein guter Weg für Nieheim«, begründete er. Er will diesen Weg, aber mit eigenen Spuren, weitergehen. Beispielsweise sei der Um- und Ausbau der Nieheimer Schullandschaft bisher außerordentlich gelungen und dauere mit der Sanierung der Realschule noch an. Wirtschafts- und Tourismusförderung müsse nicht erst Chefsache werden – das sei sie bereits. Und auch die Lebensqualität und Familientauglichkeit in Nieheim sei aus seiner Sicht hervorragend. »Also warum nicht ein ›Weiter so‹? Vieles ist angestoßen und muss nun in kommenden Jahren umgesetzt werden: Die Entwicklung des Westfalen Culinarium nach Ende der Zweckbindung, das Quartier Richterplatz als stadtbildprägender Mittelpunkt, die üppigen Maßnahmenkataloge der ISEK/IKEK-Konzeptionen in der Kernstadt sowie in den Ortschaften und die begonnene Diskussion um den symbolisch für die Klimapolitik vor Ort stehenden ›Klimapark‹ – das sind aus meiner Sicht einige der Herausforderungen für die Zukunft«, sagte Kleine: »Ich möchte ein Bürgermeister sein, der vor Ort ist und immer und überall für Jedermann ansprechbar ist«, machte in seiner Vorstellung deutlich und erhielt von seinen Parteifreunden dafür anhaltenden Beifall.

Aufwendige Wahl

Nach dem parteiunabhängigen Vidal will er nun als Kandidat der CDU in das Nieheimer Rathaus einziehen und bat seine Parteifreunde mit einem abschließenden Appell um ihre persönliche Unterstützung. Rund 93 Prozent der anwesenden Mitglieder sprachen sich in der geheimen Wahl für ihn aus. Durch die formal sehr aufwendige Wahl hatte Kreisgeschäftsführer Fabian Lülff geführt.