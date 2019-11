Nieheim (nf). Wenn in der katholischen Grundschule Nieheim lautstarkes »Olle meh« erklingt, das Karnevalsprinzenpaar begrüßt und der Hit »Am Rosenmontag zieh´n wir wieder mit der Katze durch die Stadt« gesungen wird – dann ist das ein untrügliches Zeichen dafür, dass die fünfte Jahreszeit in der Stadt angebrochen ist und das neue Kinderprinzenpaar der Karnevalsgesellschaft bestimmt wird. Am Freitag wurden Lennard Wessler und Jana McCurry zu den Kindertollitäten der Session 2019/2020 ausgerufen.