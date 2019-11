Von Heinz Wilfert

Holzhausen (WB). Es war eine bunte und lebhafte Gesellschaft, die bei der zweitägigen Kreisgeflügelschau in der Schützenhalle von Holzhausen zu sehen war. »Wir erleben den größten Hühnerstall Holzhausens«, sagte Nieheims Bürgermeister Rainer Vidal beeindruckt, auch vom Krähen der Hähne, das unüberhörbar war. Als Schirmherr eröffnete er die große Rassegeflügel-Ausstellung am Wochenende, die mehrere hundert Besucher anzog.

Vidal war sehr angetan von der Geflügelschau, weil sich an diesem Hobby der Opa mit dem Enkel gemeinsam beteiligen können. Neben dem Vogel- und Artenschutz gehe es vor allem auch um den Klimaschutz.

42 Aussteller aus Höxter und Lippe

42 Aussteller aus Brakel, Pömbsen, Rimbeck und Lügde stellten über 500 Tiere mit mehr als 50 Rassen aus. Die Ausstellung der Rassegeflügel bietet einen umfassenden Einblick in die Vielfalt der Zucht. »Ziel jedes Züchters ist es, möglichst hohe Bewertungen zu bekommen und für das Hobby zu werben«, stellte Klaus Dornieden als Kreisvorsitzender und Vorsitzender des RGZV Brakel fest.

Zum zweiten Mal richtete der Rassegeflügelzuchtverein Nethegau Brakel eine Kreisschau in Holzhausen aus. Das Meldeergebnis übertraf alle Erwartungen. Die Schützenhalle war restlos ausgenutzt. Die Organisatoren vollbrachten auch eine logistische Meisterleistung, alle Ausstellungskäfige wurden den Züchtern zur Verfügung gestellt. Klaus Dornieden zeichnete Züchter für besondere Verdienste aus: Franz Köllinger mit der Silbernen Bundesnadel, Stephan Nahen, Claudio Soraru und Rudolf Ulrich mit der Goldenen Ehrennadel des Landesverbandes sowie Patrick Vogedes mit der Silbernen Ehrennadel des Landesverbandes. Erstmals wurde ein Kreis-Jugendmeister ermittelt. Den Titel holte Malte Rebmann.

Vielfalt der Zucht

Mit ihrer Arbeit tragen die Züchter nicht nur zur Vielfalt bei. Züchter des Kreisverbandes sorgen dafür, dass Rassen erhalten werden, die bereits auf der roten Liste stehen wie Krüper, Mechelner, Hamburger, Deutsche Sperber, Deutsche Reichshühner oder Westfälische Totleger. »Der Umgang mit den Tieren bietet einen Ausgleich für die Hektik des Alltags und es macht Freude, mit Gleichgesinnten das schöne Hobby zu betreiben«, so Dornieden. Die Rassegeflügelzucht wird in Deutschland seit 1852 im Verein betrieben. Seither gründeten sich in Deutschland Geflügelzuchtvereine, die sich auch den Tierschutz ins Programm geschrieben hatten.

Patrick Vogedes, Vize-Vorsitzender des Vereins Nethegau Brakel, nannte nicht die Preise und Pokale als Ansporn für die Züchter. »Es ist die Liebe zum Tier und zur Natur. Dabei entspannt man sich und kommt zur Ruhe.« Der 31-jährige Erwitzer kann als Züchter bereits große Erfolge verzeichnen, war Europameister und Deutscher Vizemeister. Aktuell züchtet er Antwerpener Bartzwerge, eine besonders ruhige Geflügelrasse.

Die Richter bewerteten bei der Schau die Tiere nach dem Gesundheitszustand, die Körperform, aber auch weiteren Details. »Ziel ist neben dem Erhalt der Rasse die Verbesserung der Merkmale, der Charaktereigenschaften und der Legeleistung«, so Vogedes. 97 Punkte können von den Juroren maximal vergeben werden - das ist vorzüglich.