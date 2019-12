Die 56-jährige Sabine Guzzardi liest am Mittwoch, 11. Dezember, in Nieheim aus ihrer Adventsgeschichte 2019 vor. Foto: Harald Iding

Von Harald Iding

Nieheim (WB). Seit 1998 gibt es in Nieheim schon die Aktion „Adventsfenster“. An jedem Abend im Dezember bis zum Heiligabend laden Gruppen, Vereine, Firmen und Privatleute an unterschiedlichen Stationen zum gemütlichen Beisammensein bei Tee, Kaffee und Keksen ein. An jedem Abend wird ein neues „Fenster“ in Nieheim geöffnet beziehungsweise auch besonders geschmückt.