Von Wolfgang Tilly

Bürgermeister Rainer Vidal ehrte am Tag des Ehrenamtes die fleißigen Helferinnen der Nieheimer Caritas St. Nikolaus mit einer Urkunde und einem Eintrag in das Goldene Buch der Stadt.

Mit „wir spüren schon jetzt etwas den wirtschaftlichen Abschwung“, konnte Becker keinen ausgeglichenen Haushalt präsentieren (wir berichteten). 1,2 Millionen Minus weist der Haushalt auf.

Aufgrund einer Gesetzesänderung seit Anfang des Jahres und möglichen Rückstellung von 387.000 Euro aus den positiven Gewerbesteuereinnahmen konnte das Defizit auf erträgliche 885.270 Euro gesenkt werden, die nun finanziert werden müssen.

Nieheim auf Unterstützung des Landes angewiesen

Ein Ergebnis, das Becker „aber weiter ruhig schlafen lässt“. „Wir sind stolz, dass wir den Haushalt noch in diesem Jahr hingekriegt haben“, nahm auch Vidal kurz Stellung – aber auch mit der Erkenntnis, dass Nieheim immer auf die Unterstützung des Landes angewiesen ist. „Der Kämmerer hat uns lange von einer schwarzen oder roten Null träumen lassen“, bewertete auch er das eingetretene Defizit als noch nicht problematisch. Einstimmig fasste der Rat alle Beschlüsse zu den Gebührenkalkulationen für das Wasserwerk, für die Abwasserentsorgung und der Straßenreinigung.

Erhöhungen wurden dabei nicht beschlossen. Zur nötigen Änderung des Bestattungswesens soll eine Arbeitsgruppe zeitnah ihre Arbeit aufnehmen und auch das Gebührenprogramm erarbeiten.

Minutenlanger Applaus

Mit einem minutenlangen Applaus ehrte dann der Rat die anwesenden ehrenamtlichen Caritas-Helferinnen St. Nikolaus. Am Tag des Ehrenamtes freute sich besonders Bürgermeister Vidal über diesen besonderen Tagesordnungspunkt. „Ehrenamtliche Tätigkeit ist in Nieheim selbstverständlich“, machte er dabei deutlich und verwies darauf, dass andere Kommunen deshalb neidvoll in Richtung der Weberstadt schauten. Die Nieheimer Caritas um ihre Vorsitzende Christa Tomm betreibt seit dem letzten Flüchtlingsstrom eine Kleiderstube, die mittlerweile aber auch immer mehr in der Öffentlichkeit beliebter wird.

Die Kleiderstube bekam kürzlich im erst Oktober offiziell eröffneten „Ackerbürgerhaus in der Lüttgestraße“ eine neue Heimat. Neben dem von allen Ratsvertretenden gespendeten Sitzungsgeld dieser Ratssitzung erhielt die Nieheimer Caritas noch eine besondere Ehrung. Neben einer Urkunde durften sie sich im „Goldenen Buch“ der Stadt verewigen.