Das hat Johannes Schlütz, parteiunabhängiger Kandidat für die nächste Bürgermeisterwahl in Nieheim, frühzeitig von dem Unternehmen erfahren. Die Telekom will künftig den O2-Mast am so genannten ­Ossenborn (zwischen Holzhausen und Erwitzen) nutzen, um dort eine eigene Sendeeinheit parallel zum schon vorhandenen O2-Equipment anzubringen.

Auf eine gemeinschaftliche Nutzung von Infrastruktur („Site-Sharing“), wie sie die Deutsche Telekom und O2 nun vorsehen, wurde von Mobilfunkanbietern bisher weitgehend verzichtet – obwohl seit langem durch die Bundesnetzagentur erlaubt. Schlütz habe vor diesem Hintergrund bereits vor eineinhalb Jahren gegenüber der Telekom das Lösungsmodell ins Spiel gebracht. Schlütz zitiert ein aktuelles Schreiben von Kreisbrandmeister Rudolf Lüke: „Die Schließung des Funklochs im betreffenden Bereich an der B 252 wäre ein wichtiger Schritt für die Region. Im Herbst erleben wir dort fast wöchentlich Wildunfälle.“ Eine vollständige Mobilfunk­erschließung könne Leben retten.“

Ähnlich sieht es die Polizei im Kreis Höxter. Ein Sprecher lobt: „Das wäre eine Gewinn für Bürger in Notsituationen!“