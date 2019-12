Und ein Weihnachtsgeschenk hatte sie gleich mitgebracht: einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 24.858 Euro. Das ist die erste Tranche der der Stadt Nieheim aus dem „Digital-Pakt“ zustehenden Mittel in Höhe von 238.153 Euro. Das Geld soll für die Herstellung der digitalen Infrastruktur in den beiden Schulen der Stadt Nieheim (Grundschule und Realschule) verwendet werden. Die Mittel aus dem ersten Zuwendungsbescheid fließen laut Kommune direkt in die laufende Sanierung der Realschule. Grundsätzlich teilen sich die Mittel jeweils zur Hälfte auf die beiden Schulen auf.

Judith Pirscher nahm bei ihrem Besuch zunächst an der Aufführung der Theater- und der Musical-AG in der Aula der Grundschule teil, bei der sie einen Eindruck von der multifunktionalen Nutzung des Raumes gewinnen konnte. Anschließend wurde die Regierungspräsidentin durch das bereits seit 2017 in Betrieb befindliche Grundschulgebäude geführt.

Im Rahmen dieses Rundgangs wurden ihr auch die digitalen Anwendungen in den Klassenräumen präsentiert.

Im Anschluss daran ging Judith Pirscher über die noch aktive Baustelle in der Realschule, wo laut Stadt Nieheim am 7. Januar 2020 der Unterrichtsbetrieb wieder aufgenommen wird. „Das Vorhaben ist im Zeit-und Kosten-Plan“, so ein Sprecher.

Und auf ein besonderes Datum weist die Stadt in diesem Zusammenhang hin: Ein großer „Tag der offenen Tür“ ist im neuen Jahr am Freitag, 17. Januar, in der Zeit von 17 bis 19. 30 Uhr in der Realschule für alle interessierten Bürger vorgesehen. Dann kann man sich ein umfassendes Bild von den Modernisierungsmaßnahmen machen.