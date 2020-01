Von Reinhold Budde

Nieheim-Erwitzen (WB). Das neue Jahr hat für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Nieheim mit einem Großeinsatz begonnen. Um 0.15 Uhr wurden die Wehrleute alarmiert, dass direkt am Gasthaus Nolte in Erwitzen ein landwirtschaftliches Gebäude, eine Scheune, in Brand steht. Entdeckt hatten diesen Brand aufmerksame Bürger, die den Dahlstuhl in Flammen sahen.