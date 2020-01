Nieheim (WB/hai). Wenn es draußen frostig und ungemütlich wird, dann dürfen sich die Besucher der zweiten „Winter Voices“-Reihe auf schöne Momente voller Lebensfreude und Gefühle freuen. Nach dem gelungenen Saisonauftakt zur neuen Runde im Dezember, als Initiatorin und Sängerin Leonore von Falkenhausen, mit Mylène Kroon, Georg Thauern und Eckhard Wiemann (Klavier) die Gäste zum großen Mitmachkonzert in die Aula der Grundschule Nieheim einlud, stehen nun im ersten Monat des neuen Jahres gleich zwei musikalische Höhepunkte an.

Mit einem kurzweiligen Chansonabend am Sonntag, 12. Januar, ab 17 Uhr will das „Duo Pariser Flair“ mit Marie Giroux (Gesang) und Jenny Schäuffelen am Klavier das Publikum unterhalten. Die beiden Damen laden ein zu einer ganz besonderen Reise durch Paris – kulturtouristisch kompetent und überaus charmant.

Paris-Tour entlang der Seine

Dazu „Winter Voices“-Chefin Leonore von Falkenhausen: „Auf ihrer Tour entlang der Seine und durch die Quartiers präsentieren die französische Opernsängerin Marie Giroux sowie die norddeutsche Pianistin und Akkordeonistin Jenny Schäuffelen von Charles Aznavour, Édith Piaf und Jacques Brel die Klassiker des französischen Chansons.“

Winterlieder mit Klavierbegleitung

Und am Sonntag, 26. Januar, wird um 17 Uhr (ebenfalls in der Aula der neuen Grundschule Nieheim) die renommierte Sängerin Gabriele Banko mit ihrem Klavierpartner Johannes Grundhoff zu Gast sein – mit ihren wunderbaren Winterliedern. Sie trägt Songs, Schlager und Balladen von Hildegard Knef und Georg Kreisler vor. Ebenso kommen Texte der „Toten Hosen“, von Kurt Tucholsky und Christian Morgenstern in den Liedern vor. Karten kann man vorab telefonisch bestellen unter 05274/ 952094 („Voices“, Holzhausen) sowie an den bekannten Vorverkaufsstellen erwerben.

Musikalische Soirée zum Abschluss

Den Abschluss der zweiten „Winter Voices“-Reihe wird am Sonntag, 16. Februar, die musikalische Soirée mit Katrin Müller-Höcker (Gesang) und Tizian Jost (Klavier) bilden. Ab 17 Uhr lockt dann ihr „Seelengeknister – auf den Spuren der Liebe“. Verführerisch und tiefsinnig – die berührende Sängerin Katrin Müller-Höcker und Vollblut-Jazzpianist Tizian Jost erzählen mit ihren jazzigen Songs und eigenen Gedichtvertonungen kleine Geschichten aus dem großen Leben.