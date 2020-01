Von Harald Iding

Und so hat der 50-Jährige die vergangenen Wochen genutzt, um sein Wahlprogramm 2020 in Form zu „gießen“ und es von diesem Wochenende an der breiten Öffentlichkeit zu präsentieren – unter anderem auf seiner Homepage „www.buergermeister-fuer-nieheim.de“. Familienvater Johannes Schlütz, Führungskraft bei der „Bundesrepublik Deutschland-­Finanzagentur GmbH“ in Frankfurt, hatte Anfang November bei seiner ersten Vorstellung im exklusiven Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT herausgestellt, dass er sich als parteiunabhängiger Kandidat dem Wählervotum stellen wird. Diese Ausgangsposition bleibe ihm wichtig. Schlütz sagte am Freitag, dass nur ein Bürgermeister, „der frei von Parteiinteressen ist, eine ausgewogene Entscheidungsfindung garantiert und auf diesem Politik-Level den höchsten Grad an Demokratie gewährleistet.“

Zu den Grundpfeilern seines Wahlprogramms zählen das „Digitale Rathaus“, der gezielte Infrastrukturausbau, der Klima-, Umwelt- und Naturschutz sowie eine engagierte Wirtschaftsförderung („Neue Arbeitsplätze schaffen“).

Alle Generationen mitnehmen

Schlütz hat konkrete Vorstellungen, wie er die Großgemeinde Nieheim mit ihren Dörfern in eine sichere Zukunft führen kann. Schlütz will jede Generation ansprechen und zum Beispiel Serviceleistungen verbessern sowie den Mobilfunk- und Breitbandausbau vehement vorantreiben. „Die Stadtverwaltung wird unter meiner Leitung alles daran setzen, ihre Dienstleistungen zu erweitern und technologische Brücken in höhere Behörden für ältere und weniger mobile Menschen zu errichten. Das spart Zeit, Wege und Kosten.“ Schlütz möchte „mit Herz und Verstand neue Wege beschreiten.“ Und er möchte den Bürgern auch die Angst vor der Zukunft nehmen. „Die Pro-Kopf-Verschuldung in Nieheim erhöht sich im Zeitraum 2012 bis 2021 um 54 Prozent. Ein Vergleich: Die Nachbarstadt Steinheim reduziert ihre Pro-Kopf-Verschuldung im Zeitraum 2012 bis 2020 sogar um 19 Prozent.“ Angesichts dieser erreichten Dimension und Relation müsse die Rückführung der Schulden in den kommenden Jahren prioritäres Ziel der Nieheimer Haushaltspolitik sein. „Besondere Aufmerksamkeit werde ich dabei Projekten schenken, die mit hohen laufenden Folgekosten für die Stadt verbunden sind.“

Stadthalle erhalten und neue Sporthalle bauen

Die Stadthalle Nieheim dürfe nicht abgerissen und durch eine neue Mehrzweckhalle ersetzt werden. „Es sollte vielmehr ein Konzept erarbeitet werden, dass sowohl den Bau einer modernen Sporthalle ermöglicht, als auch den Erhalt der historischen Stadthalle in wesentlichen Teilen.“

Mit Optimismus, Stärke und Mut nach vorn gehen – darauf setzt Schlütz. Er würde als Bürgermeister den Kontakt zu Universitäten für neue Ideen suchen und Nieheim als idealen Wohnort („Wir haben attraktive Bauplätze und sind nur eine halbe Fahrstunde entfernt“) zum Beispiel für Pendler, die im Oberzentrum Paderborn arbeiten, herausstellen. Sein Wahlprogramm ist umfangreich und auf mehr als 35 Seiten dokumentiert. „In den nächsten Wochen und Monaten möchte ich gerne alle Nieheimer Ortschaften und die Kernstadt besuchen, mich vorstellen und das Gespräch suchen. In Holzhausen fange ich an!“