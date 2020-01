Wenn Bürgermeister Rainer ­Vidal derzeit von der Nieheimer Realschule spricht, kommt er regelmäßig ins Schwärmen. „Hier entsteht die Schule der Zukunft,“ ist er überzeugt. Von einem Prestigemodell und einem Vorzeigeobjekt ist auch Architekt Burkhard Kaiser überzeugt. Deshalb sei man in anderen Bundesländern bereits darauf aufmerksam geworden und an sein Büro herangetreten.

14 Klassenräume fertig

14 Klassenräume sind jetzt fertig, von den mehr als fünf Millionen Gesamtkosten sind bereits 60 Prozent ausgegeben. Der zweite Bauabschnitt im anderen Gebäudetrakt folgt ab den Sommerferien 2020. Davon sind nur noch zwei Jahrgänge betroffen. Die komplette Fertigstellung ist für Anfang 2021 geplant. Alle Aufträge seien bereits vergeben sind. Am Freitag, 17. Januar, sind alle Interessierten, vor allem die Eltern und Schüler der vierten Grundschulklassen, eingeladen, sich von 17 bis 19.30 Uhr einen Eindruck von der „neuen“ Schule zu machen. „Wir machen ihr Kind startklar für die Zukunft,“ lautet das Motto der Veranstaltung. Es wurde ein Programm mit Informationen, Projekten, Auftritten der „Cheerleader“, einem Tischtennisparcours und kulinarischen Angeboten vorbereitet.

Reibungsloser Start

Am letzten Tag der Weihnachtsferien hätten alle Lehrer die Ärmel hochgekrempelt und dafür gesorgt, dass am ersten Schultag der Unterricht reibungslos aufgenommen werden konnte.

Großes Lob erntete Nieheims Stadtkämmerer Dietmar Becker, der als „Projektmanager“ zusammen mit dem Architekturbüro effektive Arbeit geleistet habe.

Im Zuge des Umbaus und der Sanierung wurden Kilometer Kabel und Leitungen verlegt, vor allem für die Digitalisierung. Sämtliche alten Leitungen sind erneuert, das Dach und die Fenster saniert und angepasst an die geltenden Richtlinien. Auch eine neue Heizzentrale ist entstanden, die ihre Energie aus dem Blockheizkraftwerk bezieht. Vorbereitet wurde die Option, sollte sich die Realschule zur Inklusionsschule entwickeln. Dafür sind Fundamente für einen Aufzug und ein behindertengerechtes WC geplant. „Es war eine sportlich ambitionierte Aufgabe, die angesichts des Volumens und des laufenden Schulbetriebs auch dank der Handwerker ohne Probleme möglich war,“ so Kaiser, der von den Erfahrungen mit dem Umbau der Grundschule profitieren konnte. Schon der erste Eindruck im neuen Trakt ist bestechend.

Alles ist hell und freundlich, denn die dunklen Klinker wurden komplett verputzt und in freundlichen hellen Farben gestrichen. Das Fachraumprinzip wurde als lang gehegter Wunsch des Kollegiums eingeführt. Dafür gibt es feste Räume in vielen Fächern, die Schüler müssen zu diesen Räumen „wandern“. Sie kommen also zu den Lehrern und haben dadurch auch keine eigenen Klassenzimmer mehr. Ihre Unterrichtsmaterialien müssen die Schüler nicht ständig mitschleppen, sie verbleiben in Spinden, die in den Fluren stehen. 450 Spinde, für die keine Gebühren fällig werden, stehen für Bücher, Hefte und Kleidung zur Verfügung. Die Lehrer können die Fachräume nach eigenen Vorstellungen selbst gestalten. In jedem dieser Fachräume stehe für den Unterricht ein ganzes Technikpaket zur Verfügung: Beamer, Tabletts, Apple TV und Dokumentenkamera. Auf „Whiteboards“ wurde verzichtet, dafür gibt es in jedem Raum eine Schiebetafel. Großer Wert wurde durch den Einbau von Akustik­decken und damit auf eine Reduzierung des Lärms gelegt. „Das dient auch der Lehrergesundheit“, so Konrektorin Patricia Arendes.