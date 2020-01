Von Angelina Zander

Nieheim-Holzhausen (WB). Zurück zur Natur: Ein Wunsch, der in Zeiten von ständiger Erreichbarkeit und Zeitdruck wächst. Und es ist ein Verlangen, das über das Leben hinausgehen kann. Erfüllt wird dieser Wunsch nach Ruhe in der Natur auf Friedhöfen, die im Kreis Höxter Namen tragen wie Ruheforst oder Ruhepark. In Holzhausen heißt der Friedhof „Ave Natura“. Dort ist kürzlich ein neues Projekt gestartet worden.

In der Regel kann auf dem Holzhausener Friedhof aus einem großen Altbaumbestand der passende Baum ausgewählt werden. Eschen reihen sich an Buchen, Eichen oder Douglasien. Auf einer kleinen Fläche des 14 Hektar großen Waldes standen bis vor Kurzem Fichten. Doch Sturm und Borkenkäfer hatten ihnen so zugesetzt, dass sie gefällt werden mussten. So war eine Fläche frei geworden für das neue Projekt von Waldeigentümer Johann-Friedrich Freiherr von der Borch: Statt einen bestehenden Baum auszusuchen, gibt es nun die Möglichkeit, einen eigenen Baum zu pflanzen. Die Auswahl ist hier allerdings auf Stileichen beschränkt.

Robuste Stileichen ausgewählt

Der Grund: Das sich verändernde Klima macht der Eiche weniger zu schaffen als anderen Baumarten. In Zeiten des Klimawandels bekomme das Pflanzen eines Baumes laut von der Borch noch einmal eine besondere Bedeutung. „Der Baum ist zwei bis drei Meter groß, wenn er gepflanzt wird. Er kommt von einer Baumschule“, erklärt von der Borch.

Mit dem neuen Angebot auf dem Ave-Natura-Friedhof verändere sich auch die Pflege der Flächen. „Wir müssen die Bäume von Brombeeren freihalten und gießen, wenn es heiß ist“, erklärt von der Borch. Seit November gibt es die Möglichkeit, auf dem Friedhof einen Baum zu pflanzen. Bisher hätten zwei Familien das Angebot wahrgenommen. Insgesamt gab es seit 2016 178 Beisetzungen. Eichenpfähle markieren die möglichen Stellen für neue Bäume. Der Platz jeder Grabstelle müsse genau nachvollziehbar sein.

Die blaue Linie zeigt den Bereich für die Pflanzung neuer Stileichen an. Foto: Iding Die blaue Linie zeigt den Bereich für die Pflanzung neuer Stileichen an. Foto: Iding

Bestattungen unter Neubäumen sind möglich als Einzelperson, mit Familie oder Freunden oder mit dem Partner. Bis zu zehn Personen könnten bei einem Familienbaum in einer Liste eingetragen werden. Der Baum steht dann für mindestens 30 Jahre zur Verfügung.

„Eine Gemeinschaftsnutzung gibt es hier nicht“, erklärt von der Borch. Hier würden bis zu zehn fremde Personen an der gleichen Stelle bestattet. Selten wollten Personen alleine unter einem Baum bestattet werden, weiß von der Borch aus Erfahrung.

Urnenbestattung überholt Sargbestattung

Einige würden sich vor ihrem Tod selbst um die Auswahl eines Baumes und ihre Bestattung kümmern, weiß von der Borch. Das bestätigt auch Kathrin Frischemeyer vom Ruhepark Zweilinden, der seit 2015 in Amelunxen besteht. „Im Ruhepark haben Interessenten die Möglichkeit, schon zu Lebzeiten die Grabstätte ihrer Wahl auszuwählen. Viele machen das, um Angehörige später im Sterbefall nicht zu belasten“, erklärt sie. Auch auf dem Ave-Natura-Friedhof können Bäume reserviert werden. Die Zeit von 30 Jahren beginne erst mit der Beisetzung zu laufen, so von der Borch.

In vielen Städten im Kreis Höxter hat die Urnenbestattung die Sargbestattung in ihrer Beliebtheit abgelöst. Von der Borch vermutet, dass es zum einen eine Kostenfrage sei: „Pflegekosten oder zu wenig Familienmitglieder, die sich kümmern können, sind bestimmt Argumente“, sagt er. Auch auf städtischen Friedhöfen, wie dem Westfriedhof in Höxter-Lütmarsen, werden diesbezüglich neue Wege gegangen. Eine Baumbestattung ist seit 2015 auch dort möglich, informiert Stadtsprecher Sebastian Vogt. Auch ein Kolumbarium steht als Alternative zur klassischen Grabstelle der Urnenbestattung zur Auswahl.

Kommentar

Zu Lebzeiten ist jedem Menschen wichtig, sich von anderen abzuheben, seine Persönlichkeit auszubilden, seine Interessen zu verfolgen. Seit einigen Jahren gibt es im Kreis Höxter die Möglichkeit, auch die Zeit danach individueller zu gestalten. Wer sich mit der Natur immer stark verbunden fühlte, kann sich beispielsweise unter einem Baum bestatten lassen und nun sogar einen eigenen Baum pflanzen. Es kann unterschiedliche Gründe haben, warum sich Betroffene oder Angehörige für diese oder jene Variante entscheiden. Aber: Die Wahl zu haben, ist auch beim Tod wichtig. So kann jeder im nach seinen Lebensumständen beurteilen, wie pflegeintensiv, teuer oder groß die Grabstätte sein soll. Angelina Zander