Das Nieheimer Prinzenpaar Martin Luchte und Kirsten Jakob wird am Samstag verabschiedet. Die närrische Bühne gehört beim Galaabend bereits dem neuen Prinzenpaar. Foto: Heinz Wilfert

Nieheim (WB/nf). „Wer wird das neue Nieheimer Prinzenpaar sein?“ Diese Frage besingen nicht nur die Emmersingers in einem ihrer Karnevalshits und elektrisiert die Insider des Karnevals. Noch bis zum Galaabend an diesem Samstag (18. Januar, 19.31 Uhr) in der Stadthalle müssen sich aber alle gedulden, bis die spannende Frage geklärt und das neue Prinzenpaar unter donnerndem „Olle meh“ proklamiert wird.