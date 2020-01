Zweimal „Schwarze Katze“: Am Scheunentor des Wohnhauses von Toni Wiechers in Nieheim- Eversen weist das „Wappentier“ der Nieheimer Karnevalisten allen Gästen den Weg. Der heute 82-Jährige erinnert sich noch gerne an seine Prinzenzeit im Jahre 1970. Foto: Harald Iding