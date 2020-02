Damit greifen die beiden Organisatoren Uwe Dreier (vielen als Besitzer der örtlichen Sportsbar „Schmätterschoppen“ bekannt) und Manuel Fischer (Geschäftsführer von „Musik-ohne-En.de“), ein Konzept auf, das vielen Eversern noch bestens bekannt ist. Details verrieten sie jetzt im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT. Schon in den 1990er-Jahren wurden jährlich Scheunenpartys im 500-Seelendorf veranstaltet – damals noch organisiert vom Schützenverein.

Von 2002 bis 2005 fasste die Freiwillige Feuerwehr sich ein Herz und war als Veranstalter tätig. „Anschließend verlief die Tradition aufgrund fehlender Örtlichkeit im Sande.“ Entsinnen tun sich jedoch noch viele: „Es war immer wie ein kleines Schützenfest, das komplette Dorf war anwesend“, weiß Uwe Dreier, der einst selbst Partygast war. Besonders in Erinnerung geblieben sei vielen der berühmt-berüchtigte „Scheunenspuk“: Ein weißlicher Schnaps, der auch bei der Neuauflage wie schon im letzten Jahrtausend mit einer Kelle aus der Milchkanne serviert werden soll. „Bloß die genaue Rezeptur müssen wir noch herausfinden“, sagen sie.

Schon lange das „Revival“ im Kopf

Schon seit einigen Jahren hatte Manuel Fischer die Idee für das „Revival“ im Kopf – nur an der Umsetzung haperte es lange. Mit Dreier hat er nun einen erfahrenen Mit-Organisator gefunden. „Als gebürtige Everser Jungs möchten wir die Kultparty unseres Dorfes wieder zum Leben erwecken“, erklären sie ihre Motivation. Eine neue Scheune steht bereit: Ludger Wiechers aus dem Ort stelle sein Eigentum am Rande des Dorfes (Nähe Hausnummer 5, Richtung Eichholz) zur Verfügung. Er selbst hatte vor zwei Jahren bereits seinen Geburtstag in der Scheune gefeiert, die sich als ideale Partylocation herausstellte. „Die Scheune ist das A und O – ohne hätte das ganze nicht stattfinden können. Dafür sind wir Ludger sehr dankbar“, betonen Dreier und Fischer.

Aktuell sieht es dort noch genauso aus, wie man es von einer Scheune erwartet: Trecker und weitere landwirtschaftliche Geräte sind untergestellt, Staub liegt in der Luft und durch das Scheunentor fällt nur ein schmaler Lichtstreifen. Bis vor einem Jahr fanden dort sogar noch Kühe Unterschlupf.

Lange Theke und „VIP-Bereich“

Im März, also im kommenden Monat, soll das Fachwerk dann in buntem Licht erstrahlen, eine lange Theke erstreckt sich an der einen Seite des Holzbauwerks, Bühne und DJ-Pult an der anderen. Sogar ein „VIP-Bereich“ und eine „Ruhe-Zone“ sind in Planung. „Zu viel werden wir allerdings nicht dekorieren. Das Scheunen-Feeling muss schließlich erhalten bleiben.“

Ein Calzone- sowie ein Würstchen-Stand sind ebenfalls organisiert. Der Brandschutz sei sichergestellt und professionelle Security stehe bei der Party bereit. Für die passenden Tanzbeats werden im Wechsel die DJs von „Musik-ohne-En.de“ und die Partyband „Unglaublich“, dessen Sängerin Nina Boldewin ebenfalls aus dem Dorf stammt, zuständig sein.

Platz für 500 Gäste

Gemeinsam haben Uwe Dreier und Manuel Fischer nun die „Drei-Fisch Party GbR“ gegründet – bestenfalls soll die Scheunenparty nämlich wieder fest etabliert werden. „Eigentlich habe ich kaum Bedenken, dass es gut ankommt. Jeder Zweite im Dorf redet nur noch davon“, gibt Dreier sich optimistisch. Gut die Hälfte aller Karten sei bereits verkauft – bei 500 Gästen sei Schluss. Im Idealfall würden sich auf der Party also ebenso viele Besucher tummeln wie der Ort Einwohner hat.

Vorverkauf läuft

Karten für die große Feier am Samstag, 21. März, sind nur im Vorverkauf bei der Pizzeria „Da Gaetano“ in Steinheim, im „Schmätterschoppen“ sowie in der Haarschmiede in Eversen und online (www.scheunenparty-eversen.de) erhältlich. Im Februar kosten sie noch fünf Euro – und ab März dann sechs Euro.