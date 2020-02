Den Karnevalisten bleibt nur wenig Zeit, um ihre Wagen für den Rosenmontagsumzug zu gestalten. Alles was sie dafür brauchen, also Farbe und Pinsel, bekommen sie in der Schmiede. „Wir erwarten heute schon einen ersten Ansturm“, sagte Schmiedemeister Frank Bertram bei der feierlichen Eröffnung. Am 22. Februar müssen die Wagen dann fertig sein. Denn das Komitee und das Prinzenpaar unternehmen eine Tour, „damit kein Schmu betrieben wird“, so Bertram.

Er gehört zu dem dreiköpfigen Team, das die Ausgabe in der Schmiede verwaltet. Mit dabei sind auch Dennis und Julius Krücke, beide Schmiedegesellen. Anzutreffen sind sie in der karnevalistischen Zentrale montags bis freitags von 17 bis 21 Uhr, samstags von 14 bis 18 Uhr.

Zum ersten Mal soll es in diesem Jahr ein „Kehr aus“ in der Schmiede geben. Dieses ist für Dienstag, 25. Februar. „Das ist der letzte Abend in der Schmiede“, sagt Bertram. Gleichzeitig sollen an diesem Tag die Wagen eingelagert oder abgerissen werden.