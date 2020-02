„Ein Platz für Tiere nach Professor Grzimek“nannte Christiane Henke ihre amüsante Fernsehsendung, in dem sie sich dem vom Aussterben bedrohten Mettigel beschäftigte, dessen Fortpflanzung zahlreiche Rätsel aufwirft. Foto: Heinz Wilfert

Von Heinz Wilfert

Nieheim (WB). „Wenn Nieheims Ladies feiern black and White, dann ist sie da, die tolle Frauen-Karnevalszeit“ – so könnte das leicht abgewandelte Motto des diesjährigen Frauenkarnavals der KFD lauten. Er ist einer der Höhepunkte jeder Session.

Die Stadthalle war schon seit Wochen ausverkauft. 500 phantasievoll kostümierte und ausgelassen feiernde Frauen waren am Freitagabend gekommen, um sich in das jecke Vergnügen zu stürzen.

Nicht nur die Frauen gerieten dabei mit „Olle Meh“ außer Rand und Band, sondern auch das Nieheimer Buckeltier, die schwarze Katze.

Bunter Mix

Geboten wurde den weiblichen Jecken ein bunter Mix aus Tanz, Gesang, Bütt und Sketchen, den das Nieheimer Frauenkarnevals-Komitee um Conny Peine, Natalie Serr, Birgit Peine, Jutta Nagel und Lisa Rose-Meier vorbereitet und unter das Motto „Ob kunterbunt oder Black and White, wir feiern wieder Ladies-Night“ gestellt hatte.

Das eine Bein schwarz, das andere Weiß präsentierte sich das Organisationsteam, das mit einem spritzigen und originellen Tanz die Frauensitzung eröffnete. Das weibliche Publikum bekam schon einen Vorgeschmack auf fast vier Stunden turbulente Unterhaltung und sparte nicht mit tosendem Applaus.

„Die wunderbaren Wechseljahre“ hatte eine Gruppe aus Eversen um Birgit Stille ihren Beitrag betitelt. Der Tenor: „Kommst du in die Wechseljahre, wechsel mal den Mann“.

„Ein Platz für Tiere nach Professor Grzimek“ nannte Christiane Henke ihre amüsante Fernsehsendung, in der sie sich mit dem vom Aussterben bedrohten Mettigel beschäftigte. Sie stellte fest, dass insbesondere dessen Fortpflanzung zahlreiche Rätsel aufwirft.

Schwarzer Kater und Emmerwasser helfen

Große Aktualität hatte der Sketch mit Regina Fröhling und Doro Fiene „Ein Virus im Anzug“. Mit ihm wolle jeder ins Bett. Seit er sich in Steinheim umgesehen habe, lägen dort alle mit Katzengrippe im Bett. Als Hilfsmittel sei empfohlen: ein Schluck schwarzer Kater und Emmerwasser.

Den Fragen ihres Kegelclubs „Die Rumkugeln“ musste sich Prinzessin Marion Krücke beim beliebten Prinzessinnenspiel stellen, und sie sollte zeigen, ob sie sich gut auf den Abend vorbereitet hatte. Die Prinzessin blieb keine Antwort schuldig und zeigte sich äußerst schlagfertig. Nur eine Antwort blieb sie schuldig: dass der Prinz den Spitznamen Hupe trägt.

„Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann“, sang Mona Happe, die mit den Kumpgeistern per Parshipping auf Partnersuche ging. Weil sämtliche Kandidaten vom Kuscheltypen bis zum feurigen Pizzabäcker nicht ihren Vorstellungen entsprachen, entschied sie sich lieber für einen, der sie bedingungslos anhimmelt – ihren Hund.

Auf Bärenjagd gingen Gaby Böddeker und Ulla Klaes von der KFD Sandebeck, die das Jägerleben aufs Korn nahmen.

Dia Halle steht Kopf

Die Halle stand Kopf, als die junge Truppe der „Trinkerbells“ Nieheimer Interna musikalisch und witzig auf die Schippe nehmen.

Kurz vor dem Finale trat das Rieks-Team pantomimisch mit dem Sockentheater auf, ehe beim Tanz der Banditen aus Pömbsen und ihrer Darbietung mit toller Choreografie die Bühne bebte.

Das Finale läuteten die Steinheimer Kump(el)stilzchen Julia Claes und Mareike Helms mit Musik und die Tanzgarde Nieheim mit dem diesjährigen Showtanz „Amerika“ ein, einem optischen Leckerbissen.

Zwischendurch zeigten die Minigarde, die Juniorengarde und das Solomariechen Sophie Pruys, dass ihnen der Rhythmus im Blut steckt.