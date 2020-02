Nieheim-Entrup (WB/nf). Elisabeth Reineke hat in ihrem Leben fast das Ende des deutschen Kaiserreiches, die Weimarer Republik, das Dritte Reich und die heutige Bundesrepublik erlebt. Im Kreis ihrer Familie feierte sie jetzt in der Nieheimer Ortschaft Entrup mit vier Kindern, sechs Enkeln und drei Urenkeln in bewundernswerter Frische ihren 100. Geburtstag.

Geboren wurde die Jubilarin im münsterländischen Nordkirchen, wo ihre Eltern eine Landwirtschaft betrieben. Nachdem sie ihren Mann Paul kennengelernt hatte, erfolgte 1952 die Hochzeit. Zusammen führten sie eine Landwirtschaft, die vor 40 Jahren abgegeben wurde. „Es war eine schwere Arbeit, aber bei viel frischer Luft,“ bekennt sie aus ihrer Erinnerung. Sie habe aber auch immer das Schöne und Gute geliebt. Ihr Mann Paul war Ortsbürgermeister und Ortsheimatpfleger in Entrup, Schützenoberst und Verfasser einer Ortschronik, bei deren Abfassung die Ehefrau ihn tatkräftig unterstützt habe. Sie selbst hat sich im Dorf im Pfarrgemeinderat engagiert – und sie war Schützenkönigin in Entrup.

Gesunde Ernährung

Wie man 100 Jahre alt wird, dafür könne die Jubilarin kein Rezept angeben. Für sich kann sie sagen: „Ich habe immer in Maßen gelebt, weder geraucht noch getrunken und auf gesunde Ernährung aus dem eigenen Garten Wert gelegt.“ Bis zum Alter von 98 Jahren habe sie den Garten sogar noch selbst bearbeitet.

Elisabeth Reineke ist auch ein sehr gläubiger Mensch. Wenn man so alt werde, dürfe man den lieben Gott nicht außer Acht lassen. „Der Herrgott hat immer zu mir gehalten.“ Sehr gefreut hat sie der Glückwunsch eines Gratulanten, das sie für ihr Leben gelten lassen will. „Das Leben ist wie Fahrrad fahren. Man muss sich ständig vorwärts bewegen, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren.“

Geistige Vitalität

Auch mit 100 Jahren nimmt Elisabeth Reineke in geistiger Vitalität regen Anteil an ihrer Umwelt. Ihr Leben geniest sie auch im hohen Alter, spielt regelmäßig Klavier, vorwiegend klassische Titel, weil das gut für Kopf und Hände sei und sie liest sehr gerne. Sehr am Herzen liegt der Jubilarin die soziale Not, weshalb sie von ihren Geburtstagsgeschenken für soziale Projekte spenden möchte.

Wichtig ist ihr das soziale Miteinander und eine große Natur- und Heimatverbundenheit. Kraft habe sie immer „aus der Kraft und Geborgenheit der ganzen Familie getankt“. Einen besonderen Wunsch zu ihrem Ehrentag hat Elisabeth Reineke nicht für sich: „Ich wünsche mir vor allem, dass sich die Menschen in der ganzen Welt gut verstehen – auch im Sinne meiner Enkel und Urenkel.“