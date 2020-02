Nieheim (WB). „Jau, Jau, Olle meh und Man teou!“ Wenn diese drei Karnevalsschlachtrufe unter einem Dach erklingen, dann ist in Nieheim-Sommersell die große Karnevalsfete des „Narrenkäfigs“.

„Pyjama-Party“ war im Dorfgemeinschaftshaus jetzt das Thema des 32. Büttenabends, der dank des witzigen und spritzigen Programms kein schlafmütziger Abend wurde. Rund 300 Jecken kamen auch durch die Musik von „Ohrenausen“ voll auf ihre Kosten.

„Ich freue mich, dass so viele gekommen sind,“ begrüßte Moderator Martin Spehr die Jecken mit dem feucht-fröhlichen Schlachtruf „Sommersell Jau, Jau“. Begrüßt wurden die Jecken auch durch eine Videobotschaft der „Narrenkäfig“-Vorsitzenden Katharina Billerbeck (Helmes), die sie aus ihrem derzeitigen Aufenthaltsort in den USA geschickt hatte. „Auch in den USA versteht man Jau, Jau,“ richtete sie aus. Fester Bestandteil des Sommerseller Büttenabends bildet das Geplänkel zwischen den westfälischen Karnevalshochburgen Steinheim und Nieheim, die wie „Köln und Düsseldorf“ durch die beiden Präsidenten Josef Schunicht (Nieheim) und Dominik Thiet (Stein-heim) schon fast liebevoll gepflegt wird. Dabei waren der Steinheimer Prinz Marc Obermann und das Nieheimer Prinzenpaar Dirk Guse, „der närrisch Baggernde“ und Marion Krücke, „die herzlichst aufs Gramm Genaue“.

„Schwergewichte“ im Einsatz

Guse hatte die Lacher gleich auf seiner Seite, als er feststellte: „Die Steinheimer sind zwar in der Überzahl – aber wir sind dafür die Schwergewichte.“ Mit dem Austausch von Orden zeigte sich, dass beide den Karneval lieben und sich verstehen. In beiden Hochburgen fiebert man jetzt dem Rosenmontag entgegen. Dabei war mit dem Kinderpräsidenten Milan Weiß auch das Nieheimer Kinderprinzenpaar, Prinz Lennard Wessler und Prinzessin Jana Mc Curry, die besonders herzlich empfangen wurde, denn sie stammt aus Sommersell.

„Wir sind sehr stolz, dass Sommersell zu Nieheim gehört“, verteilte Schunicht Komplimente und sprach die traditionelle Einladung an die beiden Sommerseller Ingrid und Siegfried Schnelting zur närrischen Rosenmontagssitzung im Nieheimer Rathauskeller aus. Begeistert war auch StKG-Prinz Obermann von den Aktivitäten der Sommerseller Narren mit dem Büttenabend und dem eigenen Motto: „Ihr alle seid Karneval!“

Bunt und schräg: „Narrenkäfig“ in Sommersell Fotostrecke

Foto: Heinz Wilfert

Erstmals dabei beim Sommerseller Karneval waren Tanzgruppen aus Marienloh, die furios über die Bühne wirbelten und gefeiert wurden. Die jungen Tänzerinnen zeigten: Auch im Paderborner Land versteht man sich auf Karneval. Sonst setzte das Programm auf Sommerseller Eigengewächse: auf die „Narrenküken“, die „russischen Hebammen“ Burkhard Münster und Heinzi Benning aus Nowosibirsk, die nichts von Kamasutra halten, weil es ja die Petersburger Schlittenfahrt gibt.

Weitere Sketche zeigten einen Besuch im Pflegeheim und im Wartezimmer beim Arzt sowie einen satirischen Werbeblock mit der günstigen Matratze als Bausatz. Dass Karneval keine reine Männersache ist, unterstrich Monika Nolte mit Heinz Benning und der Erkenntnis: „Die Frau, die nicht mehr lachen kann, hat einfach nur den falschen Mann.“ Showtime hieß es beim Finale, das die gemischte Tanzgruppe des „Narrenkäfigs“ mit dem Schlafmützentanz einläutete. Das war ein echter Hingucker, den das närrische Publikum mit großem Applaus und Zugabeforderungen feierte. Die Höhepunkte der närrischen Tage können nach diesem Büttenabend in Sommersell kommen.