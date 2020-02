Von Bettina Schulz

Zu alt, zu stadtbekannt – doch das Bad in der Menge in der Nieheimer Stadthalle nach Bekanntwerden ihrer Namen ließ in sekundenschnelle alle Bedenken in den rot-gelben Karnevalshimmel verfliegen. „So einen Einmarsch haben wir noch nie erlebt“, soll Fritz Rodemeier gesagt haben. Und das Prinzenpaar Marion Krücke und Dirk Guse bestätigen: „Diese große Welle der Begeisterung und auch Herzlichkeit, die uns entgegenschlug, war einfach atemberaubend schön.“

Als Präsident Josef Schunicht im vergangenen Jahr zu seinem Vizepräsidenten Dirk Guse gesagt hat: „Du bist noch keine 60, du wirst unser Prinz“, hat er wohl alles richtig gemacht. Er hat das „Tafelsilber“ der Nieheimer Karnevalsgesellschaft zu Gold gemacht und somit eine goldrichtige Entscheidung mit der Auswahl seines Prinzenpaares getroffen. Prinz Dirk, der närrisch Baggernde, und Prinzessin Marion, die herzlichst aufs Gramm Genaue, treffen wohl den Nerv aller Generation.

Kleid sorgt für Aufsehen

Auf die volle Unterstützung ihrer Söhne, von Freunden, Bekannten und Mitarbeitern kann sich Marion Krücke in der anstehenden Session verlassen. „Obwohl es am Proklamationsabend einige für Fake-News gehalten haben, sind ganz viele noch zu später Stunde zum Feiern in die Halle gekommen. Das hat mich riesig gefreut“, sagt die 53-Jährige, die auch mit ihrem Kleid für Aufsehen gesorgt hat.

„Ich bin nicht so der Typ fürs Schützenfestkleid“, freut sich Marion Krücke, dass ihre Schneiderin ein echtes NKG-Kleid gezaubert hat, bei dem ein „bisschen Bling-Bling“ nicht fehlen durfte.

Enkel soll ebenfalls Prinz werden

Rückendeckung von der ganzen Familie genießt auch Prinz Dirk. Seine Ehefrau Bettina lehnte die Prinzessinnenrolle zwar ab, wird aber, und darauf legt auch Prinzessin Marion sehr viel Wert, bei allen Auftritten dabei sein. Der jüngste Spross im Hause Guse, Enkel Mika, ist sogar erst vor zweieinhalb Wochen im Karnevalsmonat zur Welt gekommen.

„Das ist der zukünftige Prinz“, verspricht Dirk Guse. Als Vizepräsident ist er das Ausloben und Begleiten eines Prinzenpaares ja gewohnt. „Doch wenn du das selbst erlebst, ist es etwas ganz anderes“, sagt der 59-Jährige, „das ist mehr als nur eine Feder am Hut und eine Prinzenkette auf der Brust.“

Wie beliebt das Duo Krücke-Guse ist, belegen auch die Aussagen einiger „Abtrünniger“: „Mit euch als Prinzenpaar fahren wir nicht nach Steinheim. Wir kommen nach Nieheim und lassen es richtig krachen.“ Prinzessin Marion und Prinz Dirk genießen seit dem fulminaten Proklamationsauftritt ihre Regentenzeit, die auch vor ihrem Berufsalltag nicht Halt macht. Die Arbeitskollegen von Dirk Guse sind sogar der Meinung: „Das wurde aber auch Zeit, dass du Prinz wirst.“

Schließlich ist ihnen in den vergangenen Jahren die Karnevalsleidenschaft ihres Kollegen nicht entgangen, prangen doch zwei große schwarze Katzen an seinem Firmenbulli.

Unterstützung der Mitarbeiter

Im Fleischereifachgeschäft von Marion Krücke konkurriert seit Wochen das Fleisch- und Wurstangebot in den Auslagen mit der farbenfrohen Dekoration darüber an Üppigkeit. Die Mitarbeiterinnen haben hier Hand angelegt und machen mit Vertretungen auch sonst alles möglich, um ihrer Chefin den Rücken freizuhalten für die Verpflichtungen als Prinzessin.

„Wenn ich im Geschäft bin, erlebe ich auch immer wieder tolle Momente und viel Zuspruch von den Kunden“, sagt Marion Krücke, die viel Spaß daran hat, wenn diese darauf bestehen, einmal von einer Prinzessin bedient zu werden. „Am Morgen nach der Proklamation bin ich aufgewacht und habe für einen kurzen Moment gedacht, ich hätte das alles nur geträumt“, erinnert sich Dirk Guse.

Doch der Traum ist wahr geworden, obwohl die beiden nie damit gerechnet hätten, einmal Prinzenpaar von Nieheim zu sein. Deshalb wird auch wahr werden, was die Prinzessin ankündigt: „Am Rosenmontag wird es Würstchen regnen.“

Das Prinzenpaar ganz privat

Dirk Guse (59) ist innerhalb der NKG ein Schwergewicht, seit vielen Jahren aktiv als Wagenbauer, Büttenredner und Vorstandsmitglied. Derzeit ist er Vizepräsident der Gesellschaft. Geboren im Kultur-Musterdorf Bellersen erfasste Guse nach einer KFZ-Mechanikerlehre früh das Interesse für schwere Baumaschinen.

Mit seiner Ehefrau Bettina hat er zwei Söhne, die ihnen schon zahlreiche Enkel schenkten, das siebte Enkelkind „Mika“ wurde am 3. Februar geboren. Aufgrund seines närrischen Temperaments und seines „aufreißenden“ Berufs wurde Dirk Guse als „Prinz Dirk, der närrisch Baggernde“ proklamiert.

Marion Krücke (53) ist ein echtes Kind der Weberstadt und eine Frau mit Herz und Profil. Als sie den Fleischermeister Johannes Krücke heiratete, infizierte die Mutter von drei Söhnen die ganze Familie mit dem närrischen Bazillus.

Neben ihrem Beruf als Fleischereifachverkäuferin nennt sie das Schippern auf dem Traumschiff, das Kegeln beim Kegelclub „Rumkugeln“ und den Karneval als ihre großen Hobbys. Als Organisatorin und Moderatorin hat sie den Nieheimer Frauenkarneval stark geprägt. Die Prinzessin liebt auch ihren Frauenstammtisch „Glücksbringer“. Da Marion Krücke keinem Kunden auch nur ein Gramm zu wenig einpackt oder zuviel in Rechnung stellt, heißt sie Prinzessin Marion, „die herzlichst aufs Gramm Genaue“.