Nieheim (WB/AZ). „Olle meh, olle meh!“ schallt es am Donnerstagmorgen durch die Marktstraße von Nieheim. Zahlreiche Frauen in bunten Kostümen haben sich vor dem Rathaus versammelt, um Bürgermeister Rainer Vidal nicht nur den symbolischen Schlüssel für das Rathaus abzunehmen, sondern auch seine Krawatte auf eine für den Weiberkarneval angemessene Länge zu kürzen.

Doch als sich pünktlich um 11.11 Uhr die Rathaustür öffnete, stolzierte Vidal zunächst in gewohnt kreativer Verkleidung die Treppe hinunter auf die Straße, um ein Tänzchen hinzulegen – als „Solomariechen“. „Genau wie das Original ist diese billige Kopie jetzt außer Atem – allerdings schon nach einem Auftritt“, sagte er.

Rathaussturm der Frauen in Nieheim Fotostrecke

Foto: Angelina Zander

„Ich bin froh, dass keiner Zugabe gerufen hat.“ Und Zuschauerinnen, die ihm zujubelten, gab es genug. Wenn auch in diesem Jahr etwas weniger Frauen am Rathaussturm teilnahmen, als ich vergangenen Jahr. Das musste auch NKG-Präsident Josef Schunicht feststellen, der die geringere Teilnahme auf das regnerische Wetter zurückführte. Schunicht taufte Vidal aufgrund seiner Verkleidung „Funkenmariechen Vidalli“.

Everser Karnevalsorden für den Bürgermeister

Der Stimmung tat das Wetter keinen Abbruch. Kurz nach dem Auftritt des „Solomariechens“ stürmte Bürgermeisterkandidatin Jana Katharina Reineke auf die Treppe, um dem Bürgermeister seinen Schlüssel abzunehmen. Der Weg war frei für die Party im Keller. Bei stimmungsvoller Musik feierten Hippies neben Katzen und Maulwürfen. Die Damen hatten ihrer Kreativität bei der Gestaltung der Kostüme freien Lauf gelassen.

Und die Everser Katzen hatten ihrem Bürgermeister zum Abschied ein besonderes Geschenk mitgebracht. Da es sein letzter Weiberkarneval in diesem Amt ist, verliehen im die Frauen den Everser Karnevalsorden, der an die abgeschnittene rot-weiß-gestreifte Krawatte gesteckt wurde. Nach ihren Besuchen in Kindergärten und Schulen gesellte sich auch das Prinzenpaar, Dirk (der närrisch Baggernde) und Marion (die herzlichst aufs Gramm Genaue), zu den Närrinnen.