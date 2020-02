Von Heinz Wilfert

Nieheim-Sommersell (WB). Werner Lessmann hat sich über Jahrzehnte als leidenschaftlicher Vertreter der Ortschaft Sommersell und darüber hinaus für das Gemeinwohl eingesetzt: als Politiker, als engagierter Heimatfreund und als Macher, der zupackte, wenn es nötig war. Am Donnerstag, 27. Februar, feiert er seinen 80. Geburtstag.

25 Jahre hat das Geburtstagskind seine Ortschaft als Politiker für die CDU im Nieheimer Stadtrat vertreten, wo er zehn Jahre stellvertretender Vorsitzender und fünf Jahre Vorsitzender des Schulausschusses war. Viele Jahre nahm er die Aufgabe des Bezirksverwaltungsstellenleiters und des Vorsitzenden im Ortsausschuss Sommersell wahr.

In der Politik und im Vereinsleben aktiv

Auf der politischen Ebene leitete er als Vorsitzender lange Jahre die Geschicke des CDU-Stadtverbandes. Beruflich war er fünf Jahrzehnte im Bergheimer Sägewerk beschäftigt, in dem er sich vom Lehrling zum Prokuristen hoch arbeitete. In diesem beruflichen Zusammenhang bestellte ihn die Industrie- und Handelskammer in den Prüfungsausschuss, wo er sein fundiertes Fachwissen weitergab. Acht Jahre stand Lessmann zudem im Dienst des Landgerichtes Paderborn als Laienrichter.

Besonders groß war der Einsatz Lessmanns im Sommerseller Vereinsleben. Mehr als 25 Jahre war er Vorsitzender des Männergesangvereins, sein musikalisches Talent übte er auch im Musikverein aus. 16 Jahre gehörte er dem Pfarrgemeinderat an, lange als Vorsitzender.

In diese Zeit fiel auch die Aufgabe des Kirchenumbaus. Dazu übernahm er Tätigkeiten wie den Lektorendienst, er besuchte als St. Martin die Kleinsten und machte 40 Jahre lang den Nikolaus in Kindergärten. Werner Lessmann übte auch die Aufgabe des stellvertretenden Vorsitzenden des Dekanats Steinheim-Brakel aus und war Mitglied im Diözesan-Pastoralrat Paderborn. Bis heute ist Werner Lessmann Vorsitzender des Seniorenclubs Sommersell.

Wichtiger Einfluss beim Bau des Dorfgemeinschaftshauses

Ganz besondere Verdienste hat sich das Geburtstagskind um den Bau des Dorfgemeinschaftshauses in Sommersell erworben, für dessen Bau er seine ganze Energie verwandte. Das Projekt wurde erfolgreich angenommen als Begegnungsstätte für die Vereine der Ortschaft und darüber hinaus und gilt als Musterbeispiel bürgerschaftlichen Engagements.

Lessmann blieb aber nicht nur ein Motor beim Bau. Er übernahm danach die Tätigkeit des Geschäftsführers des Fördervereins „Dorfgemeinschaftshaus Sommersell, Kariensiek, Grevenburg“, die er bis vor kurzem ausübte.

Und auch nach dem Eintritt in den Ruhestand blieb Werner Lessmann weiter sehr aktiv. Seit 15 Jahren kümmert er sich um die Pflege der Flechthecken in Sommersell. Herausgegeben hat er einen reich bebilderte Chronik, die einen Bogen von der Zeit seit 1945 bis in die Gegenwart schlägt, aber auch deutlich macht, wie sich die Strukturen im Dorf verändert haben. Dazu kam vor drei Jahren ein Bildband über Sommersell mit gelungenen Landschaftsaufnahmen.