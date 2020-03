Nieheim (WB/rob). Die Flechtheckenfreunde aus Nieheim fahren am Donnerstag zu einem viertägigen internationalen Treffen ins niederländische Boxmeer.

Die Heckenflechter Ulrich Pieper, Wilfried Erbsland, Wolfgang Schlick, von Juprona Jakob Kros und Agnes Sternschulte (Freilichtmuseum Detmold) bauen dort einen Infostand über die Nieheimer Flechthecken auf und zeigen die Flechttechnik an einer Flechthecke. Es werde eine europäische Deklaration zur Förderung der Flechtheckentechnik verabschiedet, kündigt Ulrich Pieper an. Die Nieheimer Hecken stehen in der Liste des immateriellen Kulturerbes von Nordrhein-Westfalen.