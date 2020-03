Von Harald Iding

Außergewöhnliche Leistung

Rainer Vidal zeigte sich ebenso angetan von der Investition: „Als Bürgermeister freue ich mich für die Wehr in Erwitzen. Sie hat es eigentlich clever vorbereitet. Denn mit der Entscheidung für ein neues Fahrzeug stand ja zwangsläufig fest, dass es eine neue Halle geben muss. Als Paket haben wir es hier gelöst. Aber das war alles nur möglich, weil die Löschgruppe und Bürger aus dem Ort mit angepackt haben. Das war eine außergewöhnliche Leistung, die ich in dieser Intensität so noch nicht gesehen haben – und das in der zweitkleinsten Ortschaft der Großgemeinde Nieheim!“

Mehr Platz im alten Gebäude

Für die Halle wurden etwa 100.00 Euro aufgebracht und für das Tragkraftspritzenfahrzeug noch einmal rund 130.000 Euro. „Der Neubau hat uns zugleich mehr Platz im alten Gebäude verschafft“, lobte Drewes. Viele würden es noch wissen: Früher konnte die Einsatzkleidung erst angelegt werden, sobald der erste Kamerad das alte Feuerwehrauto rausgefahren hatte. „Somit waren mit dem Neubau der Fahrzeughalle einige Umbaumaßnahmen notwendig.“ Die Spinden sind nun auf drei Seiten angebracht – und es gibt einen Durchbruch. Mit mehr als 150 Pferdestärken sind die 21 Aktiven der Löschgruppe bestens gerüstet für Einsätze. „Wir haben das Fahrzeug seit genau einem Jahr in Nutzung. Und wir hatten in 2019 mit mehr als zehn Einsätzen fast doppelt so viele Einsätze als im Vorjahreszeitraum.“

Segnung der Halle

Die Segnung der Halle und des Fahrzeuges nahm Pastor Jürgen Bischoff aus Nieheim gerne vor. „Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr. Herzlichen Dank für Ihren Dienst am Nächsten. Es ist etwas ganz Besonderes, wenn man Bereitschaft zeigt, wenn andere Menschen in Not sind und Hilfe brauchen.“ Und Nieheims Feuerwehrchef Ulrich Engelke sagte bei der Schlüsselübergabe: „Die Sinnhaftigkeit dieser Investition mit Steuergeldern steht außer Frage.“ Gut ausgebildete Wehren bräuchten auch moderne Einsatzmittel.