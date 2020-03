Nieheim (WB). Johannes Schlütz startet als unabhängiger Kandidat für die Bürgermeisterschaftswahlen in Nieheim am Donnerstag, 12. März, seine Tour mit Vorstellung seines Wahlprogramms. Erster Veranstaltungsort ist sein Heimatdorf Nieheim-Holzhausen.

Dort wird er ab 19 Uhr zunächst einen Kurzvortrag halten und anschließend die derzeit brennenden Themen tiefergehend mit den Bürgern diskutieren. Schlütz: „Schwerpunktthema des Eingangsvortrags wird die Wirtschaftsförderung für die Gemeinde Nieheim sein.“

Wirtschaftsförderung als „Chefsache“

Er möchte dieses Thema zur Chefsache im Rathaus und damit zu einer seiner Hauptaufgaben als Bürgermeister machen. Hier sieht er seit Jahren Defizite in der politischen Ausrichtung der Stadt. „Gemessen am Gewerbesteuer-Pro-Kopf-Aufkommen liegt Nieheim im Kreisvergleich im unteren Drittel. Das hat die Finanzstärke schon in der Vergangenheit beeinträchtigt – und wird sich auch weiterhin negativ auf die Stadtfinanzen auswirken“, ist sich Schlütz sicher. „Investitionen der Stadt in Gewerbeflächen und Unternehmensansiedlungen zahlen sich langfristig für die Bürger aus, weshalb die Prioritäten hier künftig klar zu verschieben sind.“ Einen Extra-Termin bietet Schlütz für die Jugendlichen der Gemeinde im Nieheimer Sackmuseum an (20. August, 19 Uhr). Bei dieser Veranstaltung möchte er mit den jungen Leuten diskutieren, was Politik und Verwaltung für Menschen im Alter ab 14 Jahren tun können, um Schule, Berufsausbildung und Freizeit vor Ort in Nieheim möglichst ansprechend zu gestalten.

Junge Erstwähler ansprechen

Es soll auch darum gehen, gerade für die jungen Erstwähler aufzuzeigen, warum es wichtig ist zu wählen und warum jeder von diesem demokratischen „Mitspracherecht“ Gebrauch machen sollte. „Bei den im September anstehenden Kommunalwahlen sind alle Jugendlichen wahlberechtigt, die am Wahltag 16 Jahre alt sind“, so Schlütz. Er möchte aufgrund zahlreicher Rückfragen noch einmal darauf hinweisen, dass der Bürgermeister direkt von den Bürgern und nicht über die politischen Vertreter im Stadtrat gewählt wird. Sein Wahlprogramm können Interessierte unter „www.buergermeister-fuer-nieheim.de“ einsehen. Folgende Termine bietet Schlütz als Diskussionsplattform an:

Wahlkampftour in Dörfern und Kernstadt

Holzhausen: Donnerstag, 12. März, Schützenhalle; Erwitzen: Freitag, 20. März, Alte Schule; Merlsheim/Schönenberg: Mittwoch, 29. April, Bürgerhalle Merlsheim; Sommersell: Donnerstag, 7. Mai, Dorfgemeinschaftshaus; Entrup: Freitag, 15. Mai, Gaststätte Claes; Eversen: Donnerstag, 28. Mai, Schmätterschoppen; Oeynhausen: Donnerstag, 4. Juni, Grundschule; Himmighausen: Donnerstag, 18. Juni, Alte Schule; Nieheim: Donnerstag, 25. Juni, Sackmuseum; Nieheim: Donnerstag, 20. August, Sackmuseum, Veranstaltung für junge Menschen ab 14 Jahren.