Nieheim (WB/nf). Die Resultate eines spannenden, internationalen Projekts mit kreativen und hochwertigen Ergebnissen waren jetzt im „Heimatwerker-Haus“ in Nieheim zu sehen: das Quilt-Projekt „Halb & Half-Inspiration“ der Lippetal Quilter mit der Quiltgruppe „Gone to Pieces“ aus England. Die interessante Ausstellung, die man an zwei Tagen bewundern konnte, hatten die örtlichen Farbquilter Nieheim organisiert – der Zuspruch fiel groß aus.

Die Quilterinnen aus Deutschland und England hatten für das Projekt ein eigenes Natur-Foto und einen Stoff ausgewählt. Dann wurde die eine Hälfte des Fotos mit dem ausgewählten Stoff verarbeitet. Die andere Fotohälfte wurde zusammen mit dem gleichen Stoff an die Quiltpartnerinnen der anderen Gruppe geschickt. Verwendet werden durften alle bekannten Quilttechniken. Einzige Vorgabe waren die Größe des Quilts von 20 mal 60 Zentimeter und die Verwendung des einen Stoffes. Die beiden Quilts wurden für die Ausstellung nicht zusammengenäht, sondern nebeneinander aufgehängt und durch das Foto ergänzt. Insgesamt waren am Ende 48 der gelungenen Exponate zu sehen.

„Quilten ist textile Kunst“

Die Ausstellung geht jetzt nach England, so eine Sprecherin. „Quilten ist textile Kunst, in der eine Vielfalt von Techniken und eine ungewöhnliche Kreativität zum Ausdruck kommen“, betonte Birgitt Meier von der Nieheimer Gruppe. Besonders erfreulich sei, dass das Quilten wieder in Mode komme. In der örtlichen Quiltgruppe kommen oft 20 Frauen aus Nieheim, Steinheim, Pömbsen, Bad Driburg und Marienmünster zusammen. Sie treffen sich in Räumlichkeiten am Richterplatz immer am ersten Montag und am dritten Samstag jedes Monats. Ihnen gehe es nicht nur um das Quilten – sondern auch um den Austausch und die Gemeinschaft.