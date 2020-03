Nieheim (WB/hai). Zu einem tollen Frühjahrsputz haben sich die Mitglieder der „Juprona“ (Jugend pro Natur) am Ave Natura-Friedhof am Holsterberg in Holzhausen getroffen. Ziel war es, die rund 60 Vogelkästen und drei Fledermauskästen zu überprüfen, zu säubern – und wenn nötig zu reparieren, um sie für die kommende Brutsaison vorzubereiten.

Dabei konnten die mit Leitern, Spachteln und Werkzeug ausgerüsteten jungen Leute feststellen, dass ein Großteil der Kästen im vergangenen Jahr von Vögeln und Fledermäusen wohl angenommen worden sind.

Die Jugendorganisation „Juprona“ ist ein eigener Arbeitskreis des Heimatvereins Nieheim und betreibt aktiv Natur- und Landschaftspflege. Die Gründung war im Jahr 2004 und besteht aus etwa 20 Mitgliedern ab dem zehnten Lebensjahr. Ein Sprecher: „Der Gedanke zur Gründung dieser Gruppe war, Jugendliche vor die Tür, also in die Natur zu bekommen, um aktiven Natur- und Umweltschutz zu betreiben. Seit Bestehen von Juprona haben wir zahlreiche Projekte in Angriff genommen.“ Dazu gehören unter anderem das Anlegen eines Biotops, der Bau von mehreren 100 Nistkästen, die Landschaftspflege mit Ziegen am Wenkenberg oder auch die Pflege der Flechthecke.“