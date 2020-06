Gewinnspiel soll wieder Leben in die Geschäfte bringen

„Corona und der fünfwöchige Lockdown sind nicht spurlos an den Nieheimer Geschäften vorüber gegangen,“ erklärte Gerd Stamm die Intention des Gewinnspiels, das wieder Leben in die Geschäfte bringen soll. Man habe keine Rabattschlacht inszenieren wollen, sondern habe sich für die Gewinnaktion entschieden. Damit verbinden sich für die Nieheim-Card-Inhaber zwei Vorteile. Sie bekommen auf die Einkäufe in den neun Geschäften die gewohnten Punkte, die später eingelöst werden können, und sie haben die Chance auf einen der schönen Gewinne, die vom 13. Juni an einmal wöchentlich gezogen werden. Die Ziehungen erfolgen über zwei Monate, denn die Aktion läuft bis zum 31. Juli und bietet mit jedem Einkauf eine Chance auf einen schönen Gewinn. Das Verfahren ist kinderleicht: bei jedem Einkauf (egal in welcher Höhe) bekommt der Nieheim-Card-Inhaber ein Gewinnlos. Darauf wird die Nieheim-Card-Nummer eingetragen in der Hoffnung auf einen der lukrativen Gewinne. Alle Lose, die bei einer Ziehung nicht gewonnen haben, bleiben in der Lostrommel. Sie bekommen damit weitere Chancen bis zur letzten Ziehung am 4. August.

Preise im Gesamtwert von 2000 Euro

Die teilnehmenden Geschäfte geben Preise im Gesamtwert von mehr als 2000 Euro aus: Bäckerei Rieks: ein Monat Brot, Brötchen und Kuchen für die ganze Familie im Wert von 150 Euro; Autohaus Filter: Sicherheit und Pflege für das eigene Fahrzeug (inklusive Leihwagen) im Wert von 300 Euro; Tankcenter Rieks: Tankgutschein über 200 Euro plus zehn Premium-Autowäschen; Augenoptik Lange-Hoemann: eine hochwertige Sonnenbrille von Edelfirmen wie Mexx, Emporio oder Armani (bei Bedarf mit oder ohne Glasstärke), Schuh Reineke: ein Rundum-Sorglos-Paket für die Füße im Wert von 200 Euro; Modehaus Stamm: ein Hubschrauberrundflug über den Kreis Höxter für ein bis zwei Personen; Rewe: Zutaten für ein Sommergrillen im Wert von 150 Euro; die St. Nikolaus-Apotheke und das Kosmetikstudio Schmidt haben die Preise noch nicht festgelegt.

Die neue Nieheim Card ging vor zwei Jahren an den Start, etwa 2500 der nützlichen Kärtchen sind im Umlauf. Für das jetzige Gewinnspiel bietet sich eine gute Gelegenheit, eine Nieheim Card ausstellen zu lassen. „Das ist bei jedem Einkauf möglich und bietet sofort die große Chance, sich einen der schönen Preise beim Sommergewinnspiel zu sichern,“ erklärt Gerd Stamm.