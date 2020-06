Emotionale Zeremonie

Nieheim-Entrup (WB). Obwohl der Heimatschützenverein Entrup sein diesjähriges Schützenfest infolge der Corona Krise absagen musste, hielt der Vorstand, unter Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben, an einem traditionellen Ritual fest. Am vergangenen Samstag trat er am Gefallenenehrenmal an und erinnerte in einer kurzen, aber beeindruckenden Zeremonie an die Opfer der Weltkriege.

Von Westfalen-Blatt