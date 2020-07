Ulrich Pieper bestätigte am Dienstag dem WESTFALEN-BLATT: „Wir freuen uns, dass wir hier die Gäste wieder willkommen heißen dürfen.“ Das Sackmuseum in Nieheim wird ab Samstag, 18. Juli, seine Tore öffnen – zunächst nur samstags und sonntags in der Zeit von 10 bis 17 Uhr. Pieper: „Für Gruppen ist eine Besichtigung jederzeit nach Absprache möglich!“

Gruppen willkommen

Es gilt der Anspruch, das beliebte Museum den Auflagen entsprechend umzugestalten. „Was alles zu beachten ist – das hat der Westfälische Heimatbund seinen Mitgliedern wie uns mitgeteilt.“ Um den Abstand zu wahren, seien die Besucherzahlen je nach Fläche begrenzt und es gelte Maskenpflicht. Außerdem würden die Besucher oft mit Bodenmarkierungen oder Absperrbändern durch die Ausstellungen gelenkt, um Begegnungsverkehr zu verhindern.

Informationen über Ackerbürger

Was auffallen soll, „muss einmalig, außergewöhnlich und urig sein“. Diesem Motto entsprechend verlieh der Heimatverein Nieheim seinem Museum damals ein markantes Zeichen unter dem Namen „Sackmuseum – die Welt der alten und neuen Säcke“. Es ist ein Heimatmuseum der besonderen Art. Das Thema „Sack“ ist der Kern des Museums. Jeder Interessierte sei willkommen. Pieper: „Darüber hinaus gibt es als Heimatmuseum aber auch vielerlei Informationen über die Ackerbürger der Stadt, die Vereinsgeschichten und auch das Leben der Juden in Nieheim.“