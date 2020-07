Wöchentlich folgt eine Ziehung von attraktiven Preisen im Gesamtwert von mehr als 2000 Euro. Jetzt erfolgte die Ziehung für den Preis, den das Tankcenter Rieks ausgesetzt hatte. Silja Drewes aus Bredenborn darf sich über zehn Premium-Autowäschen und einen 200-Euro Tankgutschein freuen. „Mit dem Tankgutschein kann die Gewinnerin einmal von Norden nach Süden durch Deutschland und wieder zurückfahren,“ so Walter Rieks, der sich darüber freute, dass der Gewinn auf eine Frau gefallen sei. „Unsere Tankkunden sind nämlich überwiegend Männer.“

Vorteile

Die Nieheim-Card bietet im Tankcenter einen weiteren Vorteil. Wer mit der Karte bezahlt, bekommt für Autowäschen zehn Prozent Rabatt. In der Lostrommel befanden sich wieder sehr viele Lose, als Glücksfee hatte Mohammad Al Makdad fungiert, der bei Rieks ein Jahrespraktikum ableistet. Das Gewinnspiel, das bis zur letzten Ziehung am 4. August weitergeht, hat dazu geführt, dass viele Nieheim-Cards neu ausgestellt worden sind. Bei allen Preisen handelt es sich um attraktive schöne Gewinne. Bisher haben gewonnen: René Wiechers (Bäckerei Rieks); Roswitha Kleine (Autohaus Filter); Constanze Kautzor-Sagel (St. Nikolaus Apotheke); Barbara Sohn (Augenoptik Lange-Hoemann). Lose, die bei der aktuellen Ziehung nicht gewonnen haben, bleiben in der Lostrommel und bekommen bis zur letzten Ziehung weitere Gewinnchancen. Unter anderem lockt noch ein Hubschrauberrundflug über den Kreis Höxter.