Live vom Lattbergturm

Grandiose Aussicht

Der Turm auf dem Lattberg lockt zunehmend Besucher an, die sich für die grandiose Aussicht, vor allem aber die Technik interessieren, die ab 1834 die Übertragung von Nachrichten revolutionierte. „Mit den Webcams geht es nicht alleine um Entrup. Es soll Werbung für die vielfältige Natur im Jahresablauf, die Gastronomie und den Tourismus der Region wie für die westfälische Heimat, aber auch für Menschen betrieben werden, die sich nach einem Wohnort im Grünen oder einen ruhigen Alterssitz umschauen,“ so Josef Köhne vom Verein. Der Turm ist bereits Bestandteil des Projektes „Erlesene Natur” im Kulturland Kreis Höxter und Station der Radroute „Im Reich des grünen Königs”

In Rundumsicht sollen die Webcams künftig die Sehenswürdigkeiten der Region wie Schwalenberg, die Abtei Marienmünster, die Egge, das Hermannsdenkmal, den Windpark Bredenborn/Holzhausen oder die Teststrecke Bilster Berg ebenso wie die heimische Wirtschaft im weltweiten Netz zeigen. Mehr als 8000 Euro sind für die Webcams veranschlagt.

2800 Euro fehlen

Einen Grundstock zur Finanzierung haben bereits Spenden des Bilster Berg und Westfalen Weser Netz gelegt. Die noch fehlenden Mittel in Höhe von 2800 Euro hofft der Telegrafieverein mit Spenden über Crowdfunding einzuwerben. Und so geht das: für jede Spende zwischen fünf und 25 Euro verdoppelt die Vereinigte Volksbank den Betrag. Werden beispielsweise 20 Euro gespendet, legt die Bank ebenfalls 20 Euro drauf, so dass 40 Euro auf das Konto fließen.

Ab Starttermin 3. August läuft das Projekt genau 90 Tage. Sollte der Betrag wider Erwarten nicht zustande kommen, würde die Bank das gespendete Geld zurücküberweisen. Die Bankverbindung lautet unter Verwendungszweck Webcam Entrup DE64 4726 4367 9920 311400. „Wir hoffen, dass sich an unserer Aktion viele Heimatfreunde, Geschäftsleute und auch ehemalige Entruper beteiligen, “ so Köhne.

Optische Telegrafie

Die 550 Kilometer lange Nachrichtenleitung von der Berliner Sternwarte bis zum Schloss Koblenz entstand zwischen 1831 und 1834 über Berge, Zinnen und Kirchtürme sozusagen als Vorläufer heutiger Emails. Besetzt waren die 62 Stationen von Telegrafisten – einer spähte, der andere kurbelte –, die zum nächsten Turm mit den sechs verstellbaren Armen Kontakt halten und die Zeichen weitergeben mussten ohne den Sinn der Nachrichten zu verstehen. Viele Stationen im Abstand von acht bis zehn Kilometern sind nicht mehr vorhanden, im Kreis Höxter wurden Oeynhausen, Entrup (beide mit funktionstüchtigen Signalarmen) und Vörden wieder aufgebaut.

Nachrichten verschlüsselt

Mit den Signalarmen konnten insgesamt 4096 Zeichen dargestellt werden, allerdings waren die Nachrichten verschlüsselt. Nur in Berlin und Koblenz gab es die erforderlichen Dechiffrierbücher. Im Zeitalter der Postkutschen brauchte es für die Übermittlung von Nachrichten zwischen Berlin und Koblenz eine Woche, mit der neuen Technik gelang das in Windeseile. Eine Botschaft mit bis zu 200 Worten war in zwölf Stunden „gesendet“, kurze Depeschen brauchten anderthalb Stunden.

War das Wetter schlecht, gab es keine Übertragung. Dann konnte sich die Besatzung der Station, meist Veteranen oder altgedienten Militärs, um den Gemüsegarten kümmern. 1849 wurde die letzte Botschaft übermittelt. Die Morsetelegrafie trat danach ihren Siegeszug an.